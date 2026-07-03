Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Skrót meczu [WIDEO]

Wrocławianin przystępował do spotkania po pewnych zwycięstwach nad Casperem Ruudem i Sebastianem Ofnerem. Starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem miało być jednak pierwszym naprawdę poważnym testem podczas tegorocznej edycji turnieju.

Początek należał do Paula. Amerykanin od pierwszych minut wyglądał bardzo pewnie, dobrze returnował i już w trzecim gemie wywalczył przełamanie. Hurkacz nie prezentował jeszcze swojej najlepszej gry, a rywal spokojnie kontrolował sytuację. Mimo że później obaj zawodnicy pilnowali własnych podań, przewaga jednego breaka wystarczyła Amerykaninowi do wygrania pierwszej partii 6:4.

Drugi set długo układał się pod dyktando serwujących. Hurkacz kilkukrotnie musiał wychodzić z opresji przy własnym podaniu, ale za każdym razem zachowywał zimną krew. O wszystkim zdecydował tie-break. W nim lepiej zaczął Paul, który wyszedł na prowadzenie 5-3 i był o dwa punkty od objęcia prowadzenia 2:0 w setach.

Wtedy nastąpił zwrot akcji. Polak przeszedł do ofensywy, zaczął ryzykować i wygrał cztery kolejne wymiany. Triumf 7:5 w tie-breaku okazał się momentem przełomowym całego spotkania.

Wygrana partia wyraźnie napędziła Hurkacza. W trzecim secie coraz częściej zmuszał rywala do błędów i regularnie wywierał presję przy jego serwisie. W końcu doczekał się przełamania w jedenastym gemie, a chwilę później bez problemów zamknął seta wynikiem 7:5.

Czwarta odsłona rozpoczęła się od bardzo zaciętej walki. Hurkacz musiał bronić break pointów, a w jednym z gemów otrzymał nawet ostrzeżenie od sędziego za użycie niestosownych słów. Nie wybiło go to jednak z rytmu. Wręcz przeciwnie. Polak grał coraz pewniej, a Paul z każdą minutą tracił argumenty.

Kluczowy okazał się trzeci gem, w którym Hurkacz przełamał rywala i przejął pełną kontrolę nad meczem. Świetnie funkcjonował jego serwis, pojawiały się kolejne asy, a Amerykanin nie potrafił znaleźć odpowiedzi na agresywną grę Polaka. Ostatecznie wrocławianin zakończył spotkanie wynikiem 6:2 w czwartym secie.

Hurkacz zanotował aż 20 asów serwisowych i po raz kolejny potwierdził, że trawiaste korty w Londynie wyjątkowo mu odpowiadają. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z Janem-Lennardem Struffem, który wyeliminował Daniiła Miedwiediewa.

Hubert Hurkacz - Tommy Paul 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2



