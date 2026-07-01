Hubert Hurkacz kontynuuje swoją przygodę z Wimbledonem 2026. Reprezentant Polski w drugiej rundzie turnieju pokonał Sebastiana Ofnera 7:6 (10-8), 6:4, 6:4 i zapewnił sobie miejsce w kolejnej fazie rywalizacji. Następnym przeciwnikiem wrocławianina będzie Amerykanin Tommy Paul, rozstawiony w Londynie z numerem 21.

Po efektownym zwycięstwie nad Casperem Ruudem w pierwszej rundzie Polak ponownie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Spotkanie z Ofnerem od początku było wyrównane, a obaj zawodnicy imponowali skutecznością przy własnym serwisie. Przez długi czas żaden z nich nie potrafił znaleźć sposobu na przełamanie rywala.

Najwięcej emocji przyniósł premierowy set. Hurkacz w ósmym gemie znalazł się pod presją, broniąc kilku okazji Austriaka na przełamanie. Ostatecznie utrzymał podanie, a losy partii rozstrzygnęły się w tie breaku. Końcówka była niezwykle zacięta, jednak to Polak lepiej wytrzymał napięcie i zwyciężył 10:8.

Wygrana pierwszej odsłony wyraźnie wpłynęła na przebieg dalszej rywalizacji. W drugim secie Hurkacz zaczął częściej przejmować inicjatywę i wykorzystywać błędy przeciwnika. Jedno przełamanie wystarczyło, by zbudować przewagę, której nie oddał już do końca partii, wygrywając 6:4.

Ofner próbował jeszcze odwrócić losy meczu w trzecim secie. Austriak długo dotrzymywał kroku Polakowi, a wynik pozostawał otwarty. Kluczowy moment nastąpił przy stanie 4:4. Wtedy Hurkacz przejął kontrolę nad wydarzeniami na korcie, zdobył przełamanie, a chwilę później przypieczętował awans, wykorzystując własny gem serwisowy.

Dzięki zwycięstwu Polak zameldował się w trzeciej rundzie jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Przed nim jednak znacznie trudniejsze wyzwanie. Tommy Paul należy do grona zawodników, którzy potrafią być bardzo groźni na nawierzchni trawiastej, dlatego zapowiada się interesujące starcie o miejsce w dalszej części turnieju.

Wynik meczu II rundy Wimbledonu 2026:

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner 7:6 (10-8), 6:4, 6:4.

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