Historyczny wynik Kostjuk. Ukrainka po raz pierwszy w ćwierćfinale Wimbledonu [WIDEO]
Marta Kostjuk po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Znajdująca się na 13. pozycji w rankingu WTA Ukrainka pokonała Amerykankę Ashlyn Krueger 6:4, 6:4 i ponownie potwierdziła znakomitą formę, którą prezentuje w ostatnich tygodniach. Spotkanie trwało godzinę i 23 minuty. Powyższy materiał przedstawia skrót tego pojedynku.
Początek meczu należał do Krueger, która wygrała pierwszego gema, ale później inicjatywę przejęła Kostjuk. Ukrainka szybko złapała właściwy rytm, zaczęła wywierać presję przy serwisie rywalki i wygrała cztery gemy z rzędu, obejmując prowadzenie 4:1. Amerykanka próbowała wrócić do gry, jednak końcówka seta należała do wyżej notowanej tenisistki, która zamknęła partię wynikiem 6:4.
Druga odsłona okazała się znacznie bardziej wymagająca dla Ukrainki. Krueger, która przed Wimbledonem notowała bardzo dobre wyniki na trawie, objęła prowadzenie 4:2 i znalazła się w komfortowej sytuacji. W tym momencie Kostjuk pokazała jednak swoją odporność psychiczną. Nie tylko odrobiła straty, ale również całkowicie przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie, wygrywając cztery kolejne gemy i kończąc mecz w dwóch setach.
Kluczowa okazała się agresywna gra Kostjuk w połączeniu ze skutecznością w ważnych momentach. Ukrainka wykorzystała cztery z dziesięciu break pointów, regularnie zmuszała przeciwniczkę do błędów i lepiej radziła sobie w dłuższych wymianach. Z kolei po drugiej stronie siatki Krueger popełniła sporo niewymuszonych błędów, co utrudniało jej utrzymanie przewagi wypracowanej w drugim secie.
Dla 24-letniej Kostjuk to kolejny ważny krok w rozwoju kariery. Po półfinale Roland Garros sprzed kilku tygodni teraz dołożyła najlepszy wynik w historii swoich występów na Wimbledonie. Awans do ćwierćfinału oznacza również, że Ukrainka po raz drugi z rzędu znalazła się w najlepszej ósemce turnieju wielkoszlemowego. Patrząc na jej obecną formę, naprawdę ciężko uznać to za przypadek.