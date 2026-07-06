Początek meczu należał do Krueger, która wygrała pierwszego gema, ale później inicjatywę przejęła Kostjuk. Ukrainka szybko złapała właściwy rytm, zaczęła wywierać presję przy serwisie rywalki i wygrała cztery gemy z rzędu, obejmując prowadzenie 4:1. Amerykanka próbowała wrócić do gry, jednak końcówka seta należała do wyżej notowanej tenisistki, która zamknęła partię wynikiem 6:4.

Druga odsłona okazała się znacznie bardziej wymagająca dla Ukrainki. Krueger, która przed Wimbledonem notowała bardzo dobre wyniki na trawie, objęła prowadzenie 4:2 i znalazła się w komfortowej sytuacji. W tym momencie Kostjuk pokazała jednak swoją odporność psychiczną. Nie tylko odrobiła straty, ale również całkowicie przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie, wygrywając cztery kolejne gemy i kończąc mecz w dwóch setach.

Kluczowa okazała się agresywna gra Kostjuk w połączeniu ze skutecznością w ważnych momentach. Ukrainka wykorzystała cztery z dziesięciu break pointów, regularnie zmuszała przeciwniczkę do błędów i lepiej radziła sobie w dłuższych wymianach. Z kolei po drugiej stronie siatki Krueger popełniła sporo niewymuszonych błędów, co utrudniało jej utrzymanie przewagi wypracowanej w drugim secie.

Dla 24-letniej Kostjuk to kolejny ważny krok w rozwoju kariery. Po półfinale Roland Garros sprzed kilku tygodni teraz dołożyła najlepszy wynik w historii swoich występów na Wimbledonie. Awans do ćwierćfinału oznacza również, że Ukrainka po raz drugi z rzędu znalazła się w najlepszej ósemce turnieju wielkoszlemowego. Patrząc na jej obecną formę, naprawdę ciężko uznać to za przypadek.



