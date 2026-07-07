Pierwszy set był pokazem siły serwisowej obu zawodników. Zarówno Fritz, jak i Bublik pewnie wygrywali własne gemy, nie dając przeciwnikowi wielu okazji do przełamania. O losach partii zdecydował dopiero tie-break. W nim Amerykanin zachował więcej spokoju i lepiej radził sobie w najważniejszych wymianach, dzięki czemu objął prowadzenie w meczu. To był ważny moment, bo Kazach długo dotrzymywał mu kroku i liczył na przejęcie inicjatywy.

Drugi set przebiegał podobnie, choć tym razem Fritz zdołał znaleźć sposób na przełamanie serwisu rywala. Bublik nadal potrafił imponować efektownymi zagraniami i mocnym podaniem, ale coraz częściej popełniał błędy przy ważnych piłkach. Amerykanin wykorzystywał każdą okazję, a gdy objął prowadzenie, nie pozwolił już przeciwnikowi odrobić strat. Wynik 6:4 przybliżył go do ćwierćfinału.

W trzeciej partii Bublik próbował jeszcze odwrócić losy spotkania, jednak Fritz nie zamierzał oddawać kontroli. Kolejne przełamanie pozwoliło mu zbudować przewagę, a bardzo skuteczny serwis sprawiał, że rywal miał niewiele okazji do powrotu do gry. Kazach nie potrafił regularnie zagrozić przy podaniu Amerykanina, który konsekwentnie zmierzał po zwycięstwo. Ostatecznie zamknął mecz w trzech setach, nie pozostawiając wątpliwości, kto był lepszy tego dnia.

Bublik do końca próbował znaleźć sposób na odwrócenie losów spotkania i kilka razy pokazał przebłyski swojego nieprzewidywalnego tenisa, z którego jest znany. Fritz nie dał się jednak wybić z rytmu. Grał spokojnie, konsekwentnie i nie wdawał się w nerwową wymianę ciosów. Im bliżej było końca meczu, tym bardziej było widać, że to Amerykanin ma wszystko pod kontrolą. Gdy pojawiła się okazja do zamknięcia spotkania, wykorzystał ją bez wahania i mógł cieszyć się z kolejnego awansu w Londynie.



