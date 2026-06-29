Początek spotkania był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki z dużą kontrolą utrzymywały własne podanie, aż do czasu gdy jako pierwsza przełamanie zdobyła Fręch, obejmując prowadzenie 2:1. Kalinska jednak szybko odpowiedziała tym samym i do stanu 3:3 żadna z tenisistek nie była w stanie wypracować wyraźnej przewagi.

Kluczowe momenty pierwszej partii nadeszły w jej końcówce. Polka zbudowała przewagę 5:3 i była blisko objęcia prowadzenia w meczu, jednak nie wykorzystała swojej szansy na zamknięcie seta. Rosjanka odrobiła straty, doprowadziła do tie-breaka i zachowała więcej zimnej krwi w decydujących wymianach. Kalinska wygrała dodatkową rozgrywkę 7:5, obejmując prowadzenie w spotkaniu.

Drugi set rozpoczął się znacznie lepiej dla Rosjanki, która już na starcie przełamała Fręch i szybko odskoczyła na dwa gemy. Polka próbowała wrócić do rywalizacji, poprawiła grę przy własnym podaniu i nie pozwoliła rywalce całkowicie przejąć kontroli nad meczem, jednak strata z początku seta okazała się bardzo trudna do odrobienia.

Ostatecznie Kalinska utrzymała przewagę do końca i zwyciężyła 6:4, meldując się w drugiej rundzie londyńskiego turnieju. O sukcesie Rosjanki zadecydowała przede wszystkim skuteczność w najważniejszych momentach - wykorzystała ona trzy z ośmiu break pointów. Tym samym Polka po raz kolejny nie zdołała poprawić swojego najlepszego wyniku na trawiastych kortach Wimbledonu.



