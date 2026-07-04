Początek spotkania był bardzo wyrównany. Francuz znakomicie serwował i długo nie pozwalał Djokoviciowi na stworzenie większego zagrożenia przy swoim podaniu. Serb potrzebował czasu, by przyzwyczaić się do potężnego serwisu rywala, jednak w końcówce pierwszego seta wykorzystał swoją szansę. Przełamał Rinderknecha przy stanie 6:5 i po 53 minutach objął prowadzenie w meczu. Druga partia miała podobny przebieg - obaj pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe, aż do kluczowego momentu przy stanie 4:4, kiedy doświadczenie siedmiokrotnego mistrza Wimbledonu ponownie okazało się decydujące.

Gdy wydawało się, że mecz zmierza do szybkiego zakończenia, Francuz odpowiedział w imponujący sposób. Trzeci set był prawdziwym popisem Rinderknecha, który przejął inicjatywę i całkowicie zdominował swojego rywala. Djoković popełniał błędy, miał problemy z regularnością, a przeciwnik wykorzystał ten moment słabości bez najmniejszego zawahania. Efektem było błyskawiczne 6:1 dla Francuza, które na nowo otworzyło rywalizację i dodało emocji na Korcie Centralnym.

Czwarta odsłona była prezentacją tenisa na najwyższym poziomie. Rinderknech nadal imponował serwisem i odwagą w wymianach, a Djoković musiał walczyć o każdy punkt. Żaden z zawodników nie zdołał przełamać rywala, dlatego o losach seta zdecydował tie-break. W jego trakcie Serb pokazał klasę mistrza - zachował spokój w najważniejszych chwilach, zdobył przewagę dzięki świetnemu serwisowi i wygrał rozgrywkę 7:4, pieczętując awans do kolejnej rundy.

Dla Djokovicia nie był to mecz, który mógłby w przyszłości wspominać jako swój najlepszy występ w tegorocznym turnieju. Z drugiej strony warto pamiętać, że właśnie takie zwycięstwa często mają największą wartość. Rinderknech długo utrzymywał bardzo wysoki poziom i zmuszał faworyta do szukania rozwiązań, jednak w najważniejszych momentach górę wzięło doświadczenie Serba. Ostatecznie to siedmiokrotny mistrz Wimbledonu znalazł sposób na przełamanie oporu rywala i zrobił krok w stronę następnych etapów londyńskiego turnieju.



