Finał: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Wimbledon 2026. Skrót meczu [WIDEO]
Jannik Sinner po raz drugi z rzędu został mistrzem Wimbledonu. W finale turnieju w Londynie Włoch pokonał Alexandra Zvereva 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 i potwierdził, że na trawie potrafi grać z niezwykłą dojrzałością. Zverev miał swoje momenty, wygrał bardzo zaciętego pierwszego seta, ale z każdą kolejną partią coraz większą kontrolę nad meczem przejmował lider światowego tenisa.
Początek finału był wyrównany i nerwowy. Obaj zawodnicy długo pilnowali własnych gemów serwisowych, a o losach pierwszej partii zdecydował tie-break. Zverev wytrzymał w nim presję, grał agresywnie i wykorzystał swoją szansę. Po pierwszym secie to Niemiec był bliżej wielkiego wyniku, bo nie tylko objął prowadzenie, ale też pokazał, że potrafi wytrzymać z Sinnerem najdłuższe wymiany i odpowiadać na jego tempo.
Sinner odpowiedział jednak w stylu mistrza. Drugi set znów rozstrzygnął się w tie-breaku, ale tym razem dominował już Włoch. Wygrał go 7:2, wyrównał stan meczu i od tego momentu coraz częściej zmuszał Zvereva do gry na swoich warunkach. Był spokojniejszy w dłuższych wymianach, lepiej kontrolował tempo i rzadziej oddawał rywalowi łatwe punkty. Szczególnie imponowała jego reakcja po przegranej pierwszej partii - nie przyspieszał na siłę, nie szukał nerwowych rozwiązań, tylko konsekwentnie budował przewagę punkt po punkcie.
Kluczowy okazał się trzeci set. Sinner przełamał Zvereva w odpowiednim momencie i nie wypuścił przewagi z rąk. Włoch wygrał partię 6:3, a w czwartej odsłonie ponownie zachował więcej chłodnej głowy. Zverev próbował jeszcze wrócić do meczu, ale Sinner był zbyt regularny i zbyt precyzyjny, by pozwolić na kolejny zwrot akcji. Niemiec coraz częściej musiał ryzykować, a to otwierało Sinnerowi drogę do kontrataków i przejmowania inicjatywy już po kilku uderzeniach.
Skrót finału pokazuje najważniejsze momenty tego spotkania: dwa tie-breaki, przełamania Sinnera, mocne serwisy Zvereva i wymiany, w których Włoch stopniowo przejmował inicjatywę. To był finał, w którym Niemiec zaczął bardzo odważnie, ale Sinner pokazał mistrzowską odporność. W materiale wideo dobrze widać także, jak zmieniał się rytm meczu - od wyrównanej walki serwis za serwis, po fragmenty, w których Włoch coraz częściej dyktował warunki z głębi kortu.
Dla Włocha to kolejny wielki triumf na kortach All England Clubu i obrona tytułu wywalczonego rok wcześniej. Zverev po raz pierwszy dotarł do finału Wimbledonu, ale na pierwszy londyński tytuł będzie musiał jeszcze poczekać. Centre Court znów należał do Sinnera.