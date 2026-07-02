Elena Rybakina - Caty McNally. Skrót meczu [WIDEO]

Kazaszka nie pozwoliła rywalce rozwinąć skrzydeł. Szybko przejęła kontrolę nad wymianami, dobrze funkcjonowała przy własnym podaniu i regularnie wywierała presję na serwisie McNally. Amerykanka, notowana w okolicach 50. miejsca w rankingu WTA, nie znalazła sposobu, by zatrzymać faworytkę.

W kolejnej rundzie czeka ją jednak trudniejsze zadanie. Jej rywalką będzie Elise Mertens, Belgijka zajmująca 27. miejsce w rankingu WTA. To spotkanie powinno dać znacznie więcej odpowiedzi na temat aktualnej formy Rybakiny w tegorocznym Wimbledonie.



