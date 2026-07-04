Dzień pełen niespodzianek. Najlepsze akcje z kortów Wimbledonu [WIDEO]

Dla polskich kibiców najważniejszym wydarzeniem dnia był mecz Igi Świątek z Alexandrą Ealą. Mimo bardzo zaciętej walki w pierwszym secie, który rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku, Polka nie zdołała pokonać rywalki i zakończyła udział w turnieju na etapie trzeciej rundy.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć zestawienie najlepszych akcji dnia, w tym efektowną grę przy siatce, długie i widowiskowe wymiany oraz zagrania, które zachwyciły kibiców zgromadzonych na trybunach.

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Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą, bo walczyła w tym meczu nie tylko z nią. MAJA SMIEJKOWSKA East News

Iga Świątek KENTARO TOMINAGA AFP



