Dzień pełen niespodzianek. Najlepsze akcje z kortów Wimbledonu [WIDEO]
Sobotnie mecze na kortach Wimbledonu przyniosły wiele zaciętych pojedynków oraz kilka niespodziewanych rozstrzygnięć. Z turniejem pożegnały się m.in. Jelena Rybakina i Iga Świątek. Zobacz zestawienie najlepszych wymian dnia w wykonaniu tenisistek.
Dla polskich kibiców najważniejszym wydarzeniem dnia był mecz Igi Świątek z Alexandrą Ealą. Mimo bardzo zaciętej walki w pierwszym secie, który rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku, Polka nie zdołała pokonać rywalki i zakończyła udział w turnieju na etapie trzeciej rundy.
W załączonym materiale wideo można zobaczyć zestawienie najlepszych akcji dnia, w tym efektowną grę przy siatce, długie i widowiskowe wymiany oraz zagrania, które zachwyciły kibiców zgromadzonych na trybunach.