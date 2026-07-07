Droga do ćwierćfinału zamknięta. Najlepsze akcje dnia na Wimbledonie [WIDEO]

Poniedziałkowe spotkania na kortach Wimbledonu wyłoniły komplet ćwierćfinalistek tegorocznej edycji turnieju. W gronie najlepszych nie ma już niestety reprezentantek Polski. Ostatnia z nich, Iga Świątek, zakończyła rywalizację w trzeciej rundzie po porażce z Alexandrą Ealą.

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W 1/8 finału najszybciej awans do ćwierćfinału wywalczyły Marta Kostiuk oraz Elise Mertens. Obie tenisistki zakończyły swoje spotkania w dwóch setach, zwyciężając identycznym wynikiem 6:4, 6:4.

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Znacznie więcej emocji dostarczył pojedynek Jasmine Paolini z Alexandrą Ealą. O losach awansu zdecydowały trzy sety. Pogromczyni Igi Świątek nie zdołała podtrzymać dobrej passy i przegrała z dobrze dysponowaną Włoszką 4:6, 6:4, 3:6.Na zakończenie dnia z turniejem pożegnała się także Madison Keys. Amerykanka uległa Lindzie Noskovej 4:6, 6:7(2).

Tym samym poznaliśmy pary ćwierćfinałowe turnieju kobiet. Linda Nosková zmierzy się z Elise Mertens, Marta Kostiuk zagra z Jasmine Paolini, Jessica Pegula stanie naprzeciw Coco Gauff, a Naomi Osaka zmierzy się z Karolíną Muchovą. Jako pierwsze na kort wyjdą Amerykanki - Pegula i Gauff.

Zestawienie najlepszych zagrań dnia w wykonaniu tenisistek można zobaczyć w załączonym materiale wideo. Nie zabrakło w nim precyzyjnych uderzeń w linię, odważnej gry przy siatce oraz efektownych wymian.

W poniedziałek miało zostać wyłonione również pełne grono ćwierćfinalistów gry pojedynczej wśród mężczyzn. Tak się jednak nie stało, ponieważ ostatni mecz dnia został przerwany. Na ten moment pewny udział w ćwierćfinale ma siedmiu zawodników, a ostatnie miejsce zostanie rozstrzygnięte po dokończeniu zawieszonego spotkania.

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Tegoroczny Wimbledon odbywa się w dniach od 29 czerwca do 12 lipca. Transmisje z meczów na trawiastych kortach można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje i relacje z turnieju dostępne są w serwisie Interia Sport.

Marta Kostiuk Glyn Kirk AFP

Linda Noskova MAJA SMIEJKOWSKA East News

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News



