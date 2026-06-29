Do feralnego zdarzenia doszło w drugim secie przy stanie 5:2 dla Chwalińskiej, gdy ta walczyła o decydujący punkt dający jej wygraną. W trakcie wymiany poślizgnęła się na trawiastym korcie i niefortunnie upadła, doprowadzając do urazu w okolicy stawu skokowego. Choć początkowo próbowała kontynuować grę, konieczna była przerwa medyczna i pomoc fizjoterapeuty, który opatrzył uraz. Po powrocie na kort Polka wyraźnie odczuwała ból, poruszała się z trudnością i nie była w stanie utrzymać wcześniejszej dynamiki, co przeciwniczka bezlitośnie wykorzystała, tym samym eliminując 24-latkę z turnieju.