Pierwszy set spotkania przebiegał pod pełną kontrolą reprezentantki Polski. Chwalińska dominowała od początku, imponując precyzją i spokojem w wymianach, co szybko przełożyło się na wysokie prowadzenie. Tajka miała ogromne problemy z odnalezieniem rytmu gry, a Polka bez większych trudności zamknęła partię wynikiem 6:2, potwierdzając rolę faworytki tego spotkania.

Druga partia długo układała się równie dobrze. Chwalińska utrzymywała przewagę i przy stanie 5:2 była o krok od awansu do kolejnej rundy. Wtedy jednak doszło do dramatycznej w skutkach sytuacji - podczas jednej z wymian 24-latka poślizgnęła się na trawie i doznała urazu kostki. Upadek nastąpił w kluczowym momencie, kiedy miała piłkę meczową. Po interwencji medycznej wróciła na kort, ale wyraźnie ograniczona ruchowo nie była już w stanie utrzymać wcześniejszego poziomu.

Od tego momentu mecz całkowicie się odmienił. Sawangkaew wykorzystała problemy zdrowotne rywalki i zaczęła seryjnie zdobywać kolejne gemy. Polka straciła przewagę, a Tajka odwróciła losy seta, wygrywając go 7:5. W decydującej partii Chwalińska próbowała walczyć. Udało jej się nawet wywalczyć przełamanie na wczesnym etapie seta, jednak jej poruszanie się po korcie było coraz bardziej ograniczone i problematyczne, co momentalnie przełożyło się na przewagę przeciwniczki.

Trzeci set był już pod wyraźne dyktando kwalifikantki z Tajlandii, która wygrała go 6:2 i zamknęła spotkanie wynikiem 2:1. Dla 23-letniej Sawangkaew było to pierwsze zwycięstwo w głównej drabince Wielkiego Szlema, natomiast dla Chwalińskiej bolesne zakończenie obiecującego występu. Szczególnie, że chwilę wcześniej była o jeden punkt od triumfu, który mógł być formalnością po świetnym początku meczu.

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