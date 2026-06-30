Dramat Mai Chwalińskiej, ale te akcje trzeba zobaczyć. TOP 3 meczu [WIDEO]

3. Pewny początek i pełna kontrola

Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje akcja z pierwszego seta przy stanie 3:0 i 40:30 dla Chwalińskiej. Polka utrzymała wtedy własne podanie i odskoczyła rywalce już na 4:0. Był to fragment meczu, w którym całkowicie kontrolowała wydarzenia na korcie, a Sawangkaew miała ogromne problemy ze znalezieniem sposobu na grę leworęcznej tenisistki z Polski.

Maja Chwalińska na Wimbledonie Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

2. Krok od zamknięcia meczu

Drugie miejsce przypadło wymianie z drugiego seta przy stanie 4:2. Chwalińska nie odpuszczała żadnej piłki i utrzymywała przewagę, zbliżając się do zwycięstwa. Chwilę później prowadziła już 5:2 i była o jeden wygrany punkt od zakończenia spotkania. To właśnie wtedy wydawało się, że awans do drugiej rundy jest już tylko formalnością.

1. Walka do końca mimo kontuzji

Najwyżej oceniona akcja pochodzi z końcówki drugiego seta. Choć Chwalińska miała już problemy z poruszaniem się po pechowym upadku przy piłce meczowej, nadal walczyła o każdy punkt. Mimo bólu próbowała przeciwstawić się rozpędzonej Sawangkaew i nie zamierzała oddać meczu bez walki. Ostatecznie Tajka odwróciła losy drugiego seta, a w trzecim przypieczętowała największy sukces w swojej dotychczasowej karierze, odnosząc pierwsze zwycięstwo w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego.

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News

Chwalińska po meczu nie ukrywała rozczarowania:

- Nie wiem, jestem świeżo po meczu i nie miałam czasu sprawdzić, co dokładnie się stało. Poślizgnęłam się. Taki jest tenis, taka jest trawa - powiedziała.

24-latka wciąż ma przed sobą występ w deblu u boku Sinji Kraus, choć na razie nie jest pewne, czy będzie w stanie wyjść na kort. Jak przyznała, nie chce podejmować niepotrzebnego ryzyka.

- Nie sądzę, że to coś groźnego, ale na pewno trzeba to sprawdzić - podkreśliła.

Polka znalazła również słowa uznania dla swojej rywalki. - Należą się jej wielkie brawa. Gra z zawodniczką, po której widać, że nie jest w stanie dać z siebie maksimum, wcale nie jest prosta. Życzę jej powodzenia - zakończyła Chwalińska.

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