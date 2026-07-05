Djoković w ćwierćfinale Wimbledonu. Ważny triumf Serba [WIDEO]

W 1/8 finału Wimbledonu Novak Djoković zmierzył się z Romanem Safiullinem. Siedmiokrotny triumfator londyńskiego turnieju pokonał kwalifikanta w czterech setach. Najwięcej emocji dostarczył pierwszy set, którego losy rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku wygranym przez Serba.

W drugiej partii, przy prowadzeniu 3:2 w gemach, Djoković przełamał rywala, co pozwoliło mu przejąć kontrolę nad setem i doprowadzić go do zwycięskiego końca. W kolejnej odsłonie Safiullin zdołał odpowiedzieć i odrobić część strat, jednak w czwartym secie Serb ponownie narzucił swoje warunki gry, przypieczętowując awans do ćwierćfinału.

Wimbledon 2026. Djoković awansował do ćwierćfinału

Zwycięstwo Novaka Djokovicia miało również dodatkowy, historyczny wymiar. Przed niedzielnym spotkaniem Serb miał na koncie 105 wygranych meczów w Wimbledonie, czyli dokładnie tyle samo co Roger Federer. Triumf w 1/8 pozwolił Serbowi na zostanie samodzielnym rekordzistą pod względem liczby zwycięstw na kortach w Londynie. Szansa na powiększenia tego rezultatu będzie już we wtorek.

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Skrót całego spotkania, w tym najciekawsze akcje i kluczowe momenty pojedynku, można zobaczyć w załączonym materiale wideo. W ćwierćfinale rywalem Djokovicia będzie zwycięzca spotkania pomiędzy Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime'em (nr 3) a Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (22.).

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W niedzielę w turnieju mężczyzn o awans do kolejnej rundy powalczą m.in. Hubert Hurkacz, którego rywalem jest Jan-Lennard Struff, a także Jannik Sinner, który rozegra spotkanie z Shintaro Mochizuki. W grze pojedynczej Hubert Hurkacz pozostaje jedynym Polakiem, który wciąż rywalizuje w turnieju.

Tegoroczna edycja Wimbledonu odbywa się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Transmisje z meczów rozgrywanych na londyńskich kortach dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje oraz najnowsze wiadomości z turnieju można znaleźć w serwisie Interia Sport.

Novak Djoković Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Novak Djoković Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Novak Djoković AFP



