Roman Safiullin - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Djoković w ćwierćfinale Wimbledonu. Ważny triumf Serba [WIDEO]

Novak Djokovic awansował do kolejnej rundy Wimbledonu. W meczu 1/8 finału zmierzył się z Romanem Safiullinem. Pojedynek trwał cztery sety i zakończył się zwycięstwem Serba, który zapewnił sobie miejsce w ćwierćfinale 7:6 (8-6), 6:3, 3:6, 6:3. Skrót spotkania oraz najciekawsze akcje można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W 1/8 finału Wimbledonu Novak Djoković zmierzył się z Romanem Safiullinem. Siedmiokrotny triumfator londyńskiego turnieju pokonał kwalifikanta w czterech setach. Najwięcej emocji dostarczył pierwszy set, którego losy rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku wygranym przez Serba.

W drugiej partii, przy prowadzeniu 3:2 w gemach, Djoković przełamał rywala, co pozwoliło mu przejąć kontrolę nad setem i doprowadzić go do zwycięskiego końca. W kolejnej odsłonie Safiullin zdołał odpowiedzieć i odrobić część strat, jednak w czwartym secie Serb ponownie narzucił swoje warunki gry, przypieczętowując awans do ćwierćfinału.

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Zwycięstwo Novaka Djokovicia miało również dodatkowy, historyczny wymiar. Przed niedzielnym spotkaniem Serb miał na koncie 105 wygranych meczów w Wimbledonie, czyli dokładnie tyle samo co Roger Federer. Triumf w 1/8 pozwolił Serbowi na zostanie samodzielnym rekordzistą pod względem liczby zwycięstw na kortach w Londynie. Szansa na powiększenia tego rezultatu będzie już we wtorek.

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Skrót całego spotkania, w tym najciekawsze akcje i kluczowe momenty pojedynku, można zobaczyć w załączonym materiale wideo. W ćwierćfinale rywalem Djokovicia będzie zwycięzca spotkania pomiędzy Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime'em (nr 3) a Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (22.).

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W niedzielę w turnieju mężczyzn o awans do kolejnej rundy powalczą m.in. Hubert Hurkacz, którego rywalem jest Jan-Lennard Struff, a także Jannik Sinner, który rozegra spotkanie z Shintaro Mochizuki. W grze pojedynczej Hubert Hurkacz pozostaje jedynym Polakiem, który wciąż rywalizuje w turnieju.

Tegoroczna edycja Wimbledonu odbywa się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Transmisje z meczów rozgrywanych na londyńskich kortach dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Najważniejsze informacje, relacje oraz najnowsze wiadomości z turnieju można znaleźć w serwisie Interia Sport.

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Tomasz Brożek
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Novak DjokovićKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Novak Djoković
Novak DjokovićTakuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Novak Djoković
Novak DjokovićAFP


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