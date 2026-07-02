Już od samego początku spotkania Serb narzucił rywalowi swoje warunki. Pierwszy set trwał tylko 27 minut, a Tsitsipas nie potrafił znaleźć sposobu na niezwykle regularnie grającego przeciwnika. Djoković świetnie serwował i kontrolował większość wymian, dzięki czemu szybko objął prowadzenie w meczu po zwycięstwie 6:3.

Najwięcej emocji przyniosła druga partia. Grek długo utrzymywał kontakt z rywalem i do stanu 4:4 nie dał się przełamać. W kluczowym momencie to jednak Djoković pokazał doświadczenie. Przy break poincie zmusił Tsitsipasa do błędów, przełamał jego podanie i chwilę później zamknął seta wynikiem 6:4. Był to moment, który praktycznie przesądził o losach pojedynku.

Trzecia odsłona była już popisem byłego lidera światowego rankingu. Djoković przejął pełną kontrolę nad wydarzeniami na korcie, szybko uzyskał przewagę przełamania i nie pozwolił przeciwnikowi wrócić do gry. Spotkanie zakończył wynikiem 6:2, pieczętując swój 12. z rzędu triumf nad Tsitsipasem.

Pomeczowe statystyki tylko potwierdzają dominację Serba. Djoković posłał 12 asów, wygrał aż 44 punkty z 50 po pierwszym serwisie i obronił wszystkie pięć break pointów, przed którymi stanął. Co więcej, wykorzystał cztery z pięciu okazji na przełamanie rywala. Mecz zakończył z dorobkiem 33 winnerów i zaledwie siedmiu niewymuszonych błędów. Pokazał tym samym, że mimo 39 lat nadal należy do głównych kandydatów do triumfu w tegorocznym Wimbledonie.



