Djoković pokazał klasę. Tsitsipas bez szans w starciu z legendą tenisa [WIDEO]
Novak Djoković bez większych problemów awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Siedmiokrotny mistrz londyńskiego turnieju pokonał Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 6:4, 6:2, prezentując tenis, który wielu kibicom mógł przypomnieć jego najlepsze lata. Mecz na Korcie Centralnym trwał zaledwie 98 minut. Powyższy materiał wideo przedstawia skrót tego starcia.
Już od samego początku spotkania Serb narzucił rywalowi swoje warunki. Pierwszy set trwał tylko 27 minut, a Tsitsipas nie potrafił znaleźć sposobu na niezwykle regularnie grającego przeciwnika. Djoković świetnie serwował i kontrolował większość wymian, dzięki czemu szybko objął prowadzenie w meczu po zwycięstwie 6:3.
Najwięcej emocji przyniosła druga partia. Grek długo utrzymywał kontakt z rywalem i do stanu 4:4 nie dał się przełamać. W kluczowym momencie to jednak Djoković pokazał doświadczenie. Przy break poincie zmusił Tsitsipasa do błędów, przełamał jego podanie i chwilę później zamknął seta wynikiem 6:4. Był to moment, który praktycznie przesądził o losach pojedynku.
Trzecia odsłona była już popisem byłego lidera światowego rankingu. Djoković przejął pełną kontrolę nad wydarzeniami na korcie, szybko uzyskał przewagę przełamania i nie pozwolił przeciwnikowi wrócić do gry. Spotkanie zakończył wynikiem 6:2, pieczętując swój 12. z rzędu triumf nad Tsitsipasem.
Pomeczowe statystyki tylko potwierdzają dominację Serba. Djoković posłał 12 asów, wygrał aż 44 punkty z 50 po pierwszym serwisie i obronił wszystkie pięć break pointów, przed którymi stanął. Co więcej, wykorzystał cztery z pięciu okazji na przełamanie rywala. Mecz zakończył z dorobkiem 33 winnerów i zaledwie siedmiu niewymuszonych błędów. Pokazał tym samym, że mimo 39 lat nadal należy do głównych kandydatów do triumfu w tegorocznym Wimbledonie.