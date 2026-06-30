Djoković musiał się napracować na inaugurację Wimbledonu [WIDEO]

Już początek meczu wskazywał, że faworyt kontroluje sytuację. Djoković szybko przełamał przeciwnika i pewnie utrzymywał własne podanie, dzięki czemu pierwsza partia padła jego łupem 6:4. Z czasem Wu Yibing nabrał jednak pewności siebie, coraz częściej trafiał w linie i zaczął sprawiać Serbowi sporo problemów.

Najlepiej było to widać w drugim secie. Chińczyk skutecznie wykorzystywał mocny serwis i agresywne uderzenia z głębi kortu. Przy stanie 5:5 przejął inicjatywę, przełamał Djokovicia i chwilę później doprowadził do remisu w meczu, wygrywając seta 7:5.

Po zakończeniu drugiej partii organizatorzy zdecydowali o zamknięciu dachu nad kortem centralnym, co oznaczało krótką przerwę i zmianę warunków gry. Po wznowieniu spotkania Serb odzyskał koncentrację. Choć Wu nadal prezentował wysoki poziom i zmuszał rywala do maksymalnego wysiłku, doświadczenie siedmiokrotnego mistrza okazało się decydujące.

Kluczowy moment trzeciego seta nastąpił dopiero w dziewiątym gemie, kiedy Djoković doczekał się przełamania. W czwartej odsłonie również nie brakowało emocji. Serb musiał bronić kilku break pointów, a momentami ratował się świetnym serwisem. Ostatecznie ponownie przełamał rywala przy stanie 4:4 i zamknął spotkanie wynikiem 6:4.

Dla Djokovicia zwycięstwo ma szczególne znaczenie. Serb wciąż pozostaje w grze o ósmy triumf na kortach Wimbledonu, którym wyrównałby rekord Rogera Federera. Jednocześnie walczy o 25. tytuł wielkoszlemowy, co pozwoliłoby mu samodzielnie objąć prowadzenie w historycznej klasyfikacji.

W drugiej rundzie poprzeczka powędruje jeszcze wyżej. Rywalem 39-letniego tenisisty będzie Stefanos Tsitsipas, który pewnie zameldował się w kolejnej fazie turnieju. Tegoroczny Wimbledon może być dla Serba jednym z najważniejszych turniejów w karierze. Każde kolejne zwycięstwo przybliża go do zapisania się w historii tenisa jako najbardziej utytułowany zawodnik w rywalizacji singlowej. Już pierwszy mecz pokazał jednak, że droga do tego celu nie będzie należała do łatwych.

Wynik meczu 1. rundy Wimbledonu:

Novak Djoković - Wu Yibing 6:4, 5:7, 6:4, 6:4



