Czeski finał Wimbledonu. Najlepsze zagrania finalistek [WIDEO]
Po emocjonujących meczach półfinałowych poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji Wimbledonu. O wielkoszlemowy tytuł powalczą dwie reprezentantki Czech - Karolína Muchova oraz Linda Noskova. Będzie to pierwszy w historii Wimbledonu finał z udziałem dwóch Czeszek. Zobacz najlepsze akcje obu tenisistek w drodze do finału tegorocznego turnieju w załączonym materiale wideo.
O tym, która z tenisistek sięgnie po triumf w tegorocznym Wimbledonie, kibice przekonają się już w najbliższy weekend. Finał gry pojedynczej kobiet pomiędzy Karolíną Muchovą a Lindą Noskovą zaplanowano na sobotę, 11 lipca.
Jak wyglądała droga obu Czeszek do finału oraz ich najlepsze akcje z tegorocznego turnieju, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.