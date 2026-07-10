Czeski finał Wimbledonu. Najlepsze zagrania finalistek [WIDEO]Polsat SportPolsat Sport

Czeski finał Wimbledonu. Najlepsze zagrania finalistek [WIDEO]

Po emocjonujących meczach półfinałowych poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji Wimbledonu. O wielkoszlemowy tytuł powalczą dwie reprezentantki Czech - Karolína Muchova oraz Linda Noskova. Będzie to pierwszy w historii Wimbledonu finał z udziałem dwóch Czeszek. Zobacz najlepsze akcje obu tenisistek w drodze do finału tegorocznego turnieju w załączonym materiale wideo.

O tym, która z tenisistek sięgnie po triumf w tegorocznym Wimbledonie, kibice przekonają się już w najbliższy weekend. Finał gry pojedynczej kobiet pomiędzy Karolíną Muchovą a Lindą Noskovą zaplanowano na sobotę, 11 lipca.

Jak wyglądała droga obu Czeszek do finału oraz ich najlepsze akcje z tegorocznego turnieju, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Kobieta w białym stroju sportowym z pomarańczową opaską na głowie uderza dwuręcznym backhandem żółtą piłkę tenisową, skupiona na grze.
Karolina MuchovaIZHAR KHANAFP
kobieta ubrana w biały sportowy strój z pomarańczową opaską na głowie niesie niebieską torbę tenisową, idąc oświetlonym, jasnym korytarzem
Karolina Muchova Mauricio Paiz/NurPhotoAFP
Tenisistka ubrana w biały strój sportowy i opaskę na głowie stoi na korcie, trzymając rakietę, oświetlona promieniami słońca.
Karolina MuchovaDaniel HamburyPAP/EPA


Polsat Sport
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