Czeski finał Wimbledonu. Najlepsze zagrania finalistek [WIDEO]

O tym, która z tenisistek sięgnie po triumf w tegorocznym Wimbledonie, kibice przekonają się już w najbliższy weekend. Finał gry pojedynczej kobiet pomiędzy Karolíną Muchovą a Lindą Noskovą zaplanowano na sobotę, 11 lipca.

Jak wyglądała droga obu Czeszek do finału oraz ich najlepsze akcje z tegorocznego turnieju, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Karolina Muchova IZHAR KHAN AFP

Karolina Muchova Mauricio Paiz/NurPhoto AFP

Karolina Muchova Daniel Hambury PAP/EPA



