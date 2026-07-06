Coco Gauff z historycznym awansem po wygranej z Belindę Bencic [WIDEO]

To był wieczór, w którym Gauff musiała walczyć nie tylko z rywalką, ale też z czasem. Gdyby w ostatnim gemie serwisowym straciła podanie, mecz zostałby zawieszony i dokończony dopiero następnego dnia. Spotkanie miało dodatkową dramaturgię, bo zakończyło się o 22:58 czasu lokalnego, zaledwie dwie minuty przed godziną, po której na obiekcie All England Club gra musi zostać przerwana.

Mecz rozpoczął się dla Amerykanki obiecująco. Gauff prowadziła w pierwszym secie już 3:0, ale nie potrafiła utrzymać przewagi. Bencic, znana z płaskich, szybkich uderzeń i świetnego wyczucia gry na trawie, odrobiła straty i wygrała partię 6:4.

Dla Gauff mogło to być szczególnie bolesne, bo Wimbledon długo pozostawał dla niej turniejem niedokończonych historii. Trzykrotnie wcześniej zatrzymywała się tu na czwartej rundzie i nigdy nie była w stanie zrobić kolejnego kroku. Tym razem jednak odpowiedź przyszła błyskawicznie.

W drugim secie Amerykanka zaczęła grać pewniej, ograniczyła liczbę błędów i częściej przejmowała inicjatywę. Pomagała jej większa różnorodność - nie tylko mocne uderzenia z głębi kortu, ale też skróty, loby i odważniejsze wypady do siatki. Jedna z takich akcji pozwoliła jej efektownie zamknąć drugą partię 6:3.

W decydującym secie Gauff nie cofnęła się ani na krok. Choć Bencic do końca naciskała i utrzymywała wysoki poziom, Amerykanka potrafiła wytrzymać presję. Szczególnie ważna okazała się jej aktywność przy siatce. W trzeciej partii częściej ruszała do przodu i punktowała w momentach, w których wcześniej wybierałaby bezpieczniejsze rozwiązania.

Historyczny awans Amerykanki

Zwycięstwo z Bencic ma dla Gauff wyjątkowe znaczenie. Wimbledon był ostatnim turniejem wielkoszlemowym, w którym nie dotarła jeszcze do ćwierćfinału. Teraz 22-latka skompletowała ten zestaw i została najmłodszą Amerykanką od czasów Sereny Williams, która awansowała do najlepszej ósemki we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych.

Teraz amerykański hit. Gauff zagra z Pegulą

W ćwierćfinale na Gauff czeka Jessica Pegula. Rozstawiona z numerem cztery Amerykanka pokonała wcześniej Ivę Jovic 4:6, 6:3, 6:1 i również zameldowała się w najlepszej ósemce turnieju. To oznacza, że kibice zobaczą prestiżowe starcie dwóch zawodniczek z USA.



