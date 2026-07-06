Pierwszy set przez długi czas był bardzo wyrównany. Obaj zawodnicy pewnie utrzymywali własne podanie, a różnicę zrobiły dopiero końcowe fragmenty partii. Cobolli odważnie atakował przy każdej okazji i dzięki agresywnej grze przełamał rywala w kluczowym momencie, wygrywając seta 7:5. Włoch od początku pokazywał, że nie zamierza ograniczać się do defensywy przeciwko wyżej notowanemu przeciwnikowi.

Jeszcze więcej emocji kibice obejrzeli w drugiej odsłonie meczu. De Minaur wydawał się mieć sytuację pod kontrolą, gdy prowadził już 5:2, jednak Cobolli po raz kolejny udowodnił, że potrafi wychodzić z bardzo trudnych sytuacji. Włoch odrobił straty, doprowadził do tie-breaka, a następnie zachował więcej zimnej krwi w najważniejszych momentach, obejmując prowadzenie 2:0 w setach.

Trzeci set również nie rozpoczął się idealnie dla Włocha. De Minaur próbował wrócić do meczu i momentami narzucał swoje tempo gry, jednak Cobolli szybko odzyskał inicjatywę. Coraz skuteczniej wykorzystywał słabsze momenty Australijczyka, wypracowując sobie przewagę przełamania. Gdy pojawiła się szansa na zakończenie spotkania, nie zawahał się ani na chwilę i pewnie zamknął mecz wynikiem 6:3.

Cobolli raz jeszcze udowodnił kibicom, że świetna forma z ostatnich miesięcy nie jest przypadkiem. Włoch już wcześniej pokazywał w trakcie tego turnieju, że potrafi wychodzić z opresji i odwracać losy spotkań, a przeciwko de Minaurowi ponownie zademonstrował ogromną pewność siebie. Awans do ćwierćfinału nie przyszedł łatwo, ale to właśnie takie zwycięstwa najbardziej budują i motywują zawodnika w kolejnych starciach. W Londynie 24-latek wygląda dziś jak tenisista gotowy do walki z każdym rywalem.



