Coco Gauff po raz drugi z rzędu musiała walczyć na Wimbledonie do końca. W piątkowy wieczór na korcie numer jeden doszło do amerykańskiego pojedynku z Claire Liu. Jedno było pewne już przed pierwszą piłką: jedna z reprezentantek Stanów Zjednoczonych pożegna się z turniejem.

Faworytką była Gauff, rozstawiona z numerem 7. Początek londyńskiej rywalizacji miała spokojny, bo pewnie pokonała Tamarę Korpatsch. Prawdziwe problemy przyszły jednak już w drugiej rundzie. Solana Sierra prowadziła z nią 5:3 w trzecim secie, a później 7-4 w super tie-breaku, ale nie potrafiła domknąć spotkania. Gauff uciekła wtedy spod topora i awansowała dalej.

Z Claire Liu scenariusz znów zrobił się nerwowy. Niżej notowana Amerykanka przeszła w Londynie przez kwalifikacje, ale w głównej drabince pokazała, że potrafi wykorzystać szansę. W starciu z Gauff nie miała nic do stracenia i długo grała bardzo odważnie.

Pierwszy set należał do faworytki. Gauff wygrała 6:3 i wydawało się, że ma mecz pod kontrolą. W drugiej partii także była blisko zamknięcia sprawy. Przy stanie 5:4 miała trzy piłki meczowe, lecz Liu obroniła wszystkie. Chwilę później doprowadziła do tie-breaka, a w nim wygrała 7-5.

To był moment, w którym mecz mógł całkowicie wymknąć się Gauff z rąk. Amerykanka nie pozwoliła jednak, by zmarnowane szanse ją złamały. W trzecim secie szybko odzyskała rytm, lepiej pilnowała własnego podania i coraz częściej przejmowała inicjatywę w wymianach.

Decydująca partia zakończyła się wynikiem 6:2 dla Gauff. Po drodze nie brakowało napięcia, ale tym razem faworytka nie dopuściła Liu do kolejnego zwrotu akcji. Mecz zakończył się po trzech setach, a Gauff mogła odetchnąć z ulgą.

Dla Amerykanki to kolejny awans okupiony dużą dawką nerwów. Najważniejsze jest jednak to, że mimo kryzysowych momentów nadal pozostaje w grze. W czwartej rundzie czeka ją znacznie trudniejszy test. Gauff zmierzy się z Belindą Bencic.

Szwajcarka natomiast w trzeciej rundzie Wimbledonu pokonała Annę Kalinską 6:3, 6:1

Mecz Coco Gauff - Belinda Bencic powinien odbyć się w ramach 4. rundy Wimbledonu, która jest zaplanowana na 5-6 lipca 2026. Oficjalny dzień, godzina i kort zależą od "Order of Play"



