Pierwsza partia była wyrównana głównie na tablicy wyników. Wang potrafiła utrzymywać własne podanie, ale w gemach serwisowych musiała pracować znacznie ciężej niż rywalka. Bencic przy swoim serwisie oddała do stanu 5:5 tylko dwa punkty, podczas gdy Chinka regularnie znajdowała się pod presją.

Przełom przyszedł w końcówce seta. Wang miała piłkę na doprowadzenie do tie-breaka, ale jej nie wykorzystała. Bencic od razu skorzystała z okazji i przy pierwszej piłce setowej zamknęła partię wynikiem 7:5.

Po przerwie obraz gry zmienił się już całkowicie. Szwajcarka poszła za ciosem, szybko przełamała Wang na 2:0 i odebrała rywalce wiarę w odwrócenie losów spotkania. Drugi set trwał tylko 26 minut. Jedyny trudniejszy moment Bencic miała przy stanie 4:0, gdy musiała bronić dwóch break pointów. Poradziła sobie jednak z presją i nie pozwoliła Chince wrócić do meczu.

Po szybkim zwycięstwie w pierwszej rundzie Bencic czekał wydawac by sie mogło dużo poważniejszy sprawdzian. Wang Xinyu, to 39. zawodniczka świata, miała być rywalką z innej półki niż 17-letnia Mika Stojsavljević, którą Szwajcarka ograła 6:2, 6:1 w zaledwie 65 minut. Tymczasem Bencic znów narzuciła własne warunki. Szczególnie imponująco wyglądał jej serwis. W drugim secie oddała Wang tylko dziewięć punktów, a całe spotkanie zamknęła już przy pierwszej piłce meczowej i po 73 minutach mogła świętować awans. Bencic wygrała łącznie osiem gemów z rzędu. Dla niej to już kolejny udany występ przy Church Road. W trzeciej rundzie Wimbledonu zameldowała się po raz siódmy w karierze.

Bencic nie ukrywała, że na początku turnieju nie czuła jeszcze pełnej swobody. Po pierwszym meczu przyznała, że nie jest na 100 procent, choć jej obecna dyspozycja wystarcza do skutecznej gry. Po awansie nad Wang sygnalizowała już większy spokój:

"Po dwóch pierwszych rundach będę bardziej wyluzowana"

Teraz przed Szwajcarką starcie z Anną Kalinską. Rosjanka zajmuje 20. miejsce w rankingu WTA, a Bencic ma z nią korzystny bilans bezpośrednich spotkań. Wygrała cztery z pięciu dotychczasowych meczów, w tym dwa na trawie. Ostatnie starcie, rozegrane wiosną w Rzymie, padło jednak łupem Kalinskiej.



