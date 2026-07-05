Początek należał do Anisimovej. Obie tenisistki przez długi czas pewnie utrzymywały własne podanie, ale w końcówce premierowej partii to właśnie szósta rakieta rankingu WTA znalazła odpowiedni moment na przełamanie. Przy stanie 5:3 wykorzystała swoją szansę, a chwilę później zamknęła seta 6:3. Był to jedyny break wywalczony przez nią w całym meczu, a także fragment gry, w którym sprawiała wrażenie zawodniczki mającej pełną kontrolę nad wydarzeniami na korcie.

Od początku drugiego seta obraz spotkania zaczął się jednak zmieniać. Keys podniosła skuteczność serwisu i coraz częściej kierowała piłki na stronę forhendową rywalki, zmuszając ją do błędów. Już w pierwszym gemie zdobyła przełamanie, szybko wychodząc na prowadzenie 3:0. Anisimova nie potrafiła odpowiedzieć na agresywną grę przeciwniczki, a set zakończył się wynikiem 6:2 dla mistrzyni Australian Open.

Decydująca partia rozpoczęła się od kontynuacji dominacji Keys. Bardziej doświadczona z Amerykanek przejęła inicjatywę i wypracowała sobie przewagę, której już nie oddała. Anisimova próbowała wrócić do meczu, ale popełniała zbyt wiele błędów przy ważnych piłkach. Keys skutecznie utrzymywała własny serwis i ostatecznie wygrała seta 6:3, pieczętując awans do czwartej rundy.

Dla Anisimovej to bolesne zakończenie londyńskiego turnieju. Po pierwszym secie była na bardzo dobrej drodze do zwycięstwa, jednak nie zdołała utrzymać wysokiego poziomu przez całe spotkanie. Keys z biegiem czasu grała coraz pewniej, a jej doświadczenie okazało się kluczowe w najważniejszych momentach. W efekcie to ona mogła cieszyć się z awansu, pozostawiając Anisimovą z poczuciem niewykorzystanej szansy na kolejny krok w tegorocznym Wimbledonie.



