Zwrot akcji w finale, sceny na Wimbledonie. Nie chciała słuchać kibiców

Przewidzenie finału Wimbledonu pań w 2026 roku czysto teoretycznie wydawało się zadaniem bardzo trudnym. Trzy najlepsze tenisistki świata, a więc Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina i Iga Świątek, przyjechały do Londynu bez formy. Ostatecznie znalazło to potwierdzenia na kortach All England Club.

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Z drugiej jednak strony do finału dotarły dwie zawodniczki, które przed Wimbledonem prezentowały się naprawdę dobrze. Karolina Muchova wygrała bowiem turniej rangi WTA 500 w Bad Homburg, z kolei Linda Noskova zatriumfowała imprezie tej samej rangi rozgrywanej w Berlinie. Później szybko przegrała w Bad Homburg, ale dzięki temu dostała czas na odpoczynek.

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Ten pozwolił jej skumulować siły na Wimbledon. To okazało się zbawienne w skutkach, bo w Londynie dotarła aż do wielkiego finału. W rywalizacji o tytuł po drugiej stronie siatki stała właśnie doświadczona Muchova. Trudno było wskazać faworytkę tej rywalizacji, ale z racji doświadczenia na tak wielkiej scenie można było wskazywać na starszą z Czeszek.

Walka o tytuł zaczęła się jednak dla 29-latki fatalnie. Noskova pierwszą partię rozegrała w spektakularnym stylu, wygrała 6:2. W drugiej również wszystko układało się po jej myśli. Prowadziła już 5:2 z przełamaniem i przy podaniu Muchovej miała aż trzy piłki mistrzowskie. Wszystkie zmarnowała po bardzo długim gemie.

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W kolejnym broniła aż siedmiu szans na przełamanie dla Muchovej, miała także kolejną piłkę mistrzowską. Wszystko poszło po myśli Muchovej. Po odrobieniu strat przez Muchovą kibice na korcie centralnym Wimbledonu dali znać o swojej obecności. Na trybunach pojawiła się zrozumiała euforia.

Noskova nie chciała słuchać tumultu, który zgotowali fani. Młodsza z Czeszek włożyła palce do uszu, aby jak najmniej słyszeć i skoncentrować się kolejnych gemach. Te przegrała, co w konsekwencji pozwolił Muchovej wygrać całego seta. Mecz dobrnął do trzeciej partii.

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Linda Noskova KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP





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