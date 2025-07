Znów gorąco w Londynie. Znamy pierwszego finalistę, tie-break na koniec

Czwartek na Wimbledonie należał do pań, ponieważ tego dnia wyłonione zostały finalistki trzeciego tegorocznego Wielkiego Szlema. Kilkadziesiąt godzin później do akcji wkroczyli czołowi tenisiści. Na pierwszy ogień poszli Taylor Fritz oraz Carlos Alcaraz. Hiszpan oraz Amerykanin zaserwowali kibicom czterosetowe starcie. Ostatecznie górą okazał się wyżej rozstawiony zawodnik. Reprezentant USA do ojczyzny i tak wraca z podniesioną głową.