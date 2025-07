Zmora Świątek bohaterką skandalu. Widział to cały świat, wszystko przez sędziego

Polscy kibice tenisa z całą pewnością doskonale znają nazwisko Jeleny Ostapenko. 28-letnia łotewska tenisistka to bowiem najprawdziwsza zmora Igi Świątek, z którą to mierzyła się dotychczas aż sześciokrotnie. W każdym z tych spotkań raszynianka musiała ostatecznie uznawać wyższość rywalki.

Na tegorocznym Wimbledonie obie panie nie miały okazji ponownie stanąć ze sobą w szranki. Jelena Ostapenko pożegnała się bowiem z rywalizacją singlistek już w pierwszej rundzie, w której to uległa ona reprezentantce gospodarzy Sonay Kartal. Choć zwycięstwo nie przyszło Brytyjce łatwo (7:5, 2:5, 6:2), to ostatecznie 51. rakieta świata sprawiła sporą niespodziankę, eliminując znacznie wyżej notowaną rywalkę. Łotyszka nie opuściła jednak Wielkiej Brytanii, ponieważ wciąż pozostała w zmaganiach deblistek, w których to wraz z Su-Wei Hsieh dotarła do ćwierćfinału. 8 lipca zmierzą się one z duetem Sorana Cirstea/Anna Kalinskaja. Na wcześniejszym etapie rywalizacji Ostapenko musiała jednak zmagać się z dość niecodzienną sytuacją.

Nietaktowne zachowanie sędziego i wymowny gest Ostapenko. Wszyscy to widzieli

Jelena Ostapenko i Su-Wei Hsieh przygotowywały się właśnie do starcia z Martą Kosiuk oraz Eleną-Gabrielą Ruse, kiedy sędzia Jamie Crowson zwrócił się do łotewskiej tenisistki. Miał on bowiem pewne uwagi co do stroju zawodniczki, a konkretnie spodenek, które miała tego dnia na sobie. Były one zielone, o czym po krótkiej wymianie zdań przekonali się wszyscy obecni tego dnia kibice, bowiem Ostapenko bezceremonialnie zadarła przed arbitrem spódnicę.

Jak tłumaczą dziennikarze portalu "Daily Record", reakcja sędziego wynikała z jasno określonych przepisów wielkoszlemowego Wimbledonu, które nakazują zawodniczkom oraz zawodnikom obowiązkowy dress code. Od uczestników wymagany jest całkowicie biały strój, od czego wyjątek przewidziano tylko dla tenisistek. Od 2023 roku mogą one przystępować do rywalizacji w czarnych spodenkach, co ma na celu zapobieganie niezręcznym sytuacjom, które mogłyby mieć miejsce podczas menstruacji. Ostapenko zdecydowała się jednak na zielone spodenki, co nie spodobało się arbitrowi spotkania. Mimo to tenisistka została dopuszczona do meczu, który zakończył się dla niej oraz jej partnerki zwycięsko.

Zachowanie arbitra nie obeszło się jednak bez echa wśród internautów, którzy licznie wyrazili swoje oburzenie zaistniałą sytuacją. W komentarzach zaczęto krytykować postawę Crowsona jako mocno dyskryminującą, a nawet zakrawającą o swego rodzaju "zboczenie".

Jelena Ostapenko rywalizowała z Sonay Kartal w pierwszej rundzie Wimbledonu GLYN KIRK / AFP AFP

Jelena Ostapenko GLYN KIRK / AFP AFP

Jelena Ostapenko Mert Alper Dervis / Anadolu AFP

