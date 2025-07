Złamią wieloletnią tradycję Wimbledonu. Wszystko dla zmarłego piłkarza

Światem sportu wstrząsnęła tragiczna informacja, którą w czwartkowy poranek przekazały hiszpańskie media. W nocy z 2 na 3 lipca na drodze A-52 w hiszpańskiej prowincji Zamora doszło do wypadku, w którym zginęli Diogo Jota i jego młodszy brat Andre Silva . Panowie podróżowali autem marki Lamborghini, które podczas wyprzedzania innego pojazdu nagle zjechało z drogi i stanęło w ogniu. Do katastrofy przyczyniła się prawdopodobnie opona, która pękła w trakcie manewru. Mimo błyskawicznej reakcji służb życia piłkarzy nie dało się już uratować.

Decyzję organizatorów pochwalił Francisco Cabral. Portugalski deblista przyznał, że nie znał osobiście Diogo Joty, jednak ich wspólni znajomi o piłkarzu zawsze wypowiadali się w samych superlatywach. "Nie znam go osobiście, ale mam przyjaciela, który go zna, był świetnym facetem. Bardzo, bardzo smutna wiadomość, nie tylko w świecie sportu, ale w Portugalii w ogóle, ponieważ jest idolem, ikoną, tak dobrym człowiekiem. Dowiedziałem się o tym, gdy jechałem na Wimbledon. Po prostu życzę jego rodzinie wszystkiego najlepszego. Wiem, że mają wokół siebie dobrych ludzi, więc mam nadzieję, że dadzą sobie z tym radę. Wiem, przez co przeszedł, co osiągnął w swojej karierze i życiu. Jest dla mnie wielką inspiracją" - przyznał, cytowany przez "Daily Mail".