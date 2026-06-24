Zaskoczenie. Siostra Mirry ujawnia po boju z Chwalińską. "Nie będę kłamać"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Inauguracja Wimbledonu zbliża się coraz większymi krokami. O prawo występu w wielkoszlemowej imprezie w Londynie walczy obecnie w kwalifikacjach Erika Andriejewa - siostra Mirry Andriejewej, która w finale Rolanda Garrosa ograła Maję Chwalińską. Do paryskiego finału wróciła teraz starsza z Rosjanek, dzieląc się dość zaskakującym wyznaniem. "Nie będę kłamać" - rozpoczęła swoją wypowiedź.

Tenisistka klęcząca na korcie ziemnym z rakietą obok, zbliżenie na wyraz twarzy po meczu.
Mirra Andriejewa i Maja Chwalińska zmierzyły się w finale Rolanda Garrosa A.D. 2026Alain JOCARD / AFP / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu ruszy dopiero za pięć dni - w poniedziałek 29 czerwca. Rywalizacja na londyńskiej trawie kwitnie już jednak w pełni. A wszystko ze względu na toczące się kwalifikacje, w których poszczególne zawodniczki walczą o możliwość występu na wielkoszlemowej scenie.

Jedną z nich jest Erika Andriejewa, starsza o trzy lata siostra tegorocznej mistrzyni Rolanda Garrosa - Mirry.

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21-letnia Rosjanka udanie rozpoczęła swoją eliminacyjną przeprawę, pokonując w jej pierwszej rundzie reprezentantkę Chin - Yexin Ma. W pierwszym secie 238. rakieta świata poczęstowała rywalkę tenisowym "bajglem", a w drugim oddała jej jedynie trzy gemy. Jej kolejną przeciwniczką będzie pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Kayla Day- mistrzyni juniorskiego US Open z 2016 roku.

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Po wygranym meczu kwalifikacji Erika Andriejewa porozmawiała z oficjalnym portalem Wimbledonu. A w swoich wypowiedział odniosła się między innymi do paryskiego finału, w którym Mirra Andriejewa pokonała naszą polską rewelację Rolanda Garrosa Maję Chwalińską. 21-latka ujawniła, jakie emocje wówczas nią targały, a jej słowa mogą zaskakiwać. Nie była to bowiem pełna radość.

- Nie będę kłamać, to ogromna presja (...) Jestem z niej naprawdę dumna, bo znam osobiste wyzwania. Rzeczy, których nie widać na ekranie. Wiem, z czym się boryka. Ale jeśli chodzi o mnie, czuję się wyjątkowo źle, jakbym nie była wystarczająco dobra i musiała dawać z siebie więcej. Widzę, co dzieje się w wokół mnie .w zasadzie pracujemy tam samo ciężko, a mimo to czuję, że nie jestem wystarczająco dobra, że nie radzę sobie wystarczająco dobrze. Tak jak powinnam - stwierdziła starsza siostra mistrzyni Wielkiego Szlema.

Jak przyznała, nie miała okazji osobiście stawić się wówczas Paryżu. Śledziła więc zmagania Mirry sprzed telewizora i koniec końców cieszy się jednak szczerze z jej triumfu nad Mają Chwalińską.

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Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce z logotypami sponsorów trzyma rękę na czole, wyrażając radość lub ulgę po zakończeniu meczu.
Maja ChwalińskaZabulon Laurent/ABACAEast News
Młoda tenisistka w neonowym stroju sportowym z logiem Nike wyraża silne emocje, gestykulując dłonią podczas meczu.
Mirra AndriejewaWilliam WestAFP


Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystkoPolsat Sport

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