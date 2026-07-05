Zaskakująca decyzja Hurkacza przed bojem o ćwierćfinał. Polak tłumaczy

Mecz poprzedniej rundy, z wymagającym Tommy'm Paulem, bardzo optymistycznie nastroił Huberta Hurkacza. Za Polakiem bardzo ciężkie, wręcz dojmujące doświadczenia natury zdrowotnej. Gdyby był słabszy mentalnie, być może w zawodowym sporcie zwolniłby już miejsce innym zawodnikom, ale na wimbledońskiej trawie znów prezentuje się bardzo korzystnie.

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Początek spotkania z Amerykaninem był dla Wrocławianina naprawdę trudny, ale tie-break drugiego seta, wyszarpany na swoją korzyść, zdeterminował wydarzenia do końca spotkania. - To dla mnie bardzo wiele znaczy. Cieszę się, że udało mi się przejść trzecią rundę, ale teraz skupiam się już na kolejnym meczu. Cieszę się też, że mój poziom gry powoli rośnie - tak o wadze wygranej mówił "Hubi".

Dziś poprzeczka zapewne powędruje jeszcze wyżej, bo jeśli ktoś za burtę turnieju wyrzuca Daniiła Miedwiediewa, to choćby już dlatego należy mu się respekt. Jan-Lennard Struff pokazała Hurkaczowi, że będzie bardzo groźny. Zresztą Polaka nie trzeba na to uczulać, bo doskonale zna Niemca, z którym walczył już czterokrotnie. Obecny bilans wynosi 2:2, przy czym w jedynym meczu na trawie triumfował przeciwnik. Tyle tylko, że już dość dawno, bo trzy lata temu, a w sporcie zawodowym to wieki.

- Wiadomo, że Struff to bardzo groźny zawodnik. Gra bardzo agresywnie, prezentuje siłowy styl gry. Tak, gra przeciwko niemu to spore wyzwanie. Więc trochę potrenujemy, trochę odpoczniemy i będziemy gotowi na kolejny mecz. Ostatecznie po prostu przygotowujesz się do meczu najlepiej, jak potrafisz. Analizujesz kwestie taktyczne i mentalne, by być gotowym na wyzwanie. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się zagrać swój najlepszy tenis - powiedział Hurkacz.

Nasz tenisista podjął dość nieoczekiwaną decyzję, pisząc się krótko po Wimbledonie na grę na mączce, a konkretnie na turniej w Estoril. Dlaczego Polak wybrał taki kurs na Portugalię, zwłaszcza że poza trawą lubi też korty twarde...

- Lubię też mączkę. Myślę, że biorąc pod uwagę moją sytuację i to, przez co przeszedłem w ostatnich miesiącach, gra na mączce w tygodniach następujących po Wimbledonie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem - uzasadnił.

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Od kilku miesięcy trenerem Polaka jest Francuz Gilles Cervara, który - z opisu Hurkacza - jest chyba tym najwłaściwszym elementem, jaki potrzebował dodać do swojej układanki.

- Wiemy, że to naprawdę świetny trener, a współpraca z nim sprawia mi dużą przyjemność. Kiedy do nas dołączył, wniósł wiele nowych elementów. Jestem tym bardzo podekscytowany; to człowiek niezwykle skrupulatny, dbający o każdy szczegół. Tak więc każdego dnia ciężko pracujemy. Wiadomo, może na razie nie odnosimy wielkich sukcesów, ale to proces, który wciąż trwa. Budowanie formy wymaga czasu, jednak uważam, że jesteśmy na dobrej drodze - wyjaśnił Hurkacz.

Z Wimbledonu - Artur Gac

Hubert Hurkacz KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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