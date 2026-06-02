Zamieszanie wokół dawnej rywalki Świątek. Sama oficjalnie ogłasza

Amanda Gawron

Eugenie Bouchard w lipcu ubiegłego roku wywołała ogromne poruszenie, gdy ogłosiła zakończenie tenisowej kariery. Kanadyjka, która w 2020 roku przegrała na paryskich kortach z Igą Świątek, tym razem w trakcie wielkoszlemowej imprezy podzieliła się ze światem radosnymi wieściami. Jak się okazuje, już wkrótce zaliczy ona głośny powrót na wimbledońskie korty.

Iga Świątek nie zdobędzie siódmego trofeum wielkoszlemowego w karierze na paryskiej ziemi. A przynajmniej nie w tym sezonie. Polska zawodniczka niespodziewanie zakończyła zmagania w ramach 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa na etapie czwartej rundy, gdy musiała uznać wyższość Marty Kostiuk. Ukraińska zawodniczka w tym sezonie na mączce radzi sobie rewelacyjnie i jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji wielu dziennikarzy wymieniało jej nazwisko wśród największych faworytek.

Porażka na tak wczesnym etapie rywalizacji z pewnością boli Igę Świątek. Jakby nie patrzeć to właśnie na francuskiej ziemi Raszynianka zdobyła pierwsze wielkoszlemowe podium w seniorskiej karierze. W 2020 roku wygrała bowiem turniej Rolanda Garrosa, pokonując w finale Sofię Kenin 6:4, 6:1. Zmagania wówczas nasza zawodniczka zaczynała na korcie numer "7", a pierwszy występ na tych "ważniejszych" obiektach zaliczyła w trzeciej rundzie przy okazji starcia z Kanadyjką, Eugenie Bouchard. Panie wówczas rywalizowały na korcie Simonne-Mathieu. 

Rywalka, która już w 2014 roku otarła się o wielkoszlemowe trofeum (wystąpiła bowiem w finale Wimbledonu, w którym przegrała z Petrą Kvitovą 3:6, 0:6), nie miała jednak szans z Polką, która wówczas dopiero rozpoczynała swoją przygodę z Wielkim Szlemem - pierwszy występ na imprezie tej rangi jako seniorka zaliczyła bowiem w 2019 roku. Ostatecznie jednak pokonała Bouchard 6:3, 6:2.

Eugenie Bouchard wraca na kort. "Cieszę się, że mogę to zrobić"

Podczas gdy Świątek kontynuuje występy na arenie międzynarodowej, Bouchard w 2025 roku ogłosiła zakończenie kariery. Oznajmiła wówczas, że ostatni występ jako zawodowa tenisistka zaliczy w Montrealu. "Będziesz wiedziała, kiedy nadejdzie czas. Dla mnie to teraz. Koniec tam, gdzie wszystko się zaczęło: Montreal" - napisała w mediach społecznościowych.

Jak się jednak okazuje, Bouchard nie miała zamiaru całkowicie odciąć się od tenisa, a teraz... przygotowuje się na głośny powrót. Jak donosi "The Sun", Kanadyjka ma dołączyć do teamu komentatorów BBC przy okazji nadchodzącego Wimbledonu. "Uwielbiam występować na żywo w telewizji. Czuję, że daje mi to tę samą adrenalinę, którą miałam, gdy grałam w tenisa. Nie wiem, jak mi idzie. Czuję się jak dziecko w nowym świecie. Staram się, jak mogę" - przekazała brytyjskim mediom.

Bouchard podczas Wimbledonu nie ograniczy się jedynie do komentowania spotkań. Sama bowiem ma chwycić za rakietę i wejść na kort, aby wziąć udział w turnieju legend. "To zabawne. Przeszłam na emeryturę w sierpniu zeszłego roku, a w grudniu dostałam e-maila od organizatorów. Zaprosili mnie na turniej legend, a ja powiedziałam: "Słuchajcie, minęły trzy miesiące odkąd przeszłam na emeryturę, czy mogę dostać rok wolnego?". Ale oczywiście, to wielki zaszczyt. Dlatego cieszę się, że mogę to zrobić" - przyznała Kanadyjka.

