Zagra ze Świątek. Zdradziła plan, to zrobi po triumfie nad Sabalenką

Kończący się powoli trzeci Wielki Szlem w tenisowym kalendarzu pełny jest niespodzianek . Choćby w kobiecym turnieju już w pierwszym tygodniu odpadło mnóstwo rozstawionych tenisistek. Na szczęście do tego grona nie należała między innymi Iga Świątek. Formą imponowała także Aryna Sabalenka. Białorusinka wreszcie jednak znalazła pogromczynię. Sportsmenka z Mińska przegrała w półfinale z Amandą Anisimovą.

Amerykanka triumfowała na otwarcie 6:4. Później liderka zestawienia WTA doprowadziła do wyrównania i wydawało się, że to po jej stronie znajduje się psychologiczna przewaga. Nic bardziej mylnego. Niżej notowana zawodniczka ponownie pozytywnie zaskoczyła kibiców, zasłużenie zdobywając przepustkę do finału Wimbledonu. Następnie jeszcze na korcie podzieliła się z obserwatorami swoimi spostrzeżeniami.