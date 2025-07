Wystarczyło 60 minut, wielki sukces polskiego mistrza na Wimbledonie. Dwa awanse jednego dnia

Do tego Polak równolegle toczy rywalizację w turnieju deblowym, gdzie gra w duecie z Oskarim Paldaniusem, z którym jakiś czas temu sięgnął po triumf w juniorskim Roland Garros w grze podwójnej . Na londyńskich kortach również udowadniają znakomitą formę, bowiem w niedzielę pokonali parę Shion Itsusaki/Rethin Pranav Senthil Kumar w 45 minut . W środę kilka chwil po awansie w turnieju gry pojedynczej Ważny wrócił na kort w celu walki o ćwierćfinał w deblu.

Przełamanie nastąpiło dopiero w 11. gemie, gdy drugiego break pointa wykorzystał duet Ważny/Paldanius, dzięki czemu wyszli na prowadzenie 6:5 i mieli okazję dopisać partię na swoje konto . To udało się błyskawicznie, ponieważ turniejowa "4" nie oddała rywalom ani jednego punktu, czym przypieczętowała zwycięstwo w całym secie.

Drugi set to już prawdziwa dominacja zawodników z Polski i Finlandii. Ci zdołali przełamać rywali aż dwa razy z rzędu i szybko wyszli na prowadzenie 3:0. Mimo to przeciwnicy nie planowali się poddać i zanotowali jedno przełamanie powrotne. Był to jednak jedyny gem, który zdołali wygrać w całym secie. 18-latkowie nie zostawili Cebanowi oraz Hewittowi złudzeń wygrywając wszystkie pozostałe gemy, zamykając spotkanie w równo godzinę.