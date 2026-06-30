Wystarczył jeden mecz. Spadły gromy na Świątek. "Niskie tenisowe IQ"

W pierwszym secie Iga Świątek dosłownie rozbiła Taylor Townsend 6:1. Od stanu 0:1 czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa wygrała sześć gemów z rzędu. Po takiej serii wszystko wskazywało na to, że druga partia będzie tylko formalnością. Niestety tak się nie stało.

W secie numer dwa to Amerykanka była górą (6:2). Nagle Świątek zaczęła popełniać wiele niewymuszonych błędów, podejmowała złe decyzje. Nie radziła sobie chociażby z piłkami, które po zagraniu Townsend nabierały wstecznej rotacji.

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Czekała nas decydująca odsłona, która okazała się najbardziej zacięta. Jej pierwszy gem trwał aż ponad dziesięć minut. Ostatecznie zeszłoroczna mistrzyni Wimbledonu po niemałych mękach wygrała 6:1, 2:6, 6:3.

"Nie wyzywajcie mnie, ale tenisowe IQ Świątek jest naprawdę dość niskie, biorąc pod uwagę jej dorobek, pozycję i doświadczenie tenisowe . Dzisiaj wygrała czystymi umiejętnościami, ale nie zawsze to wystarczy. Tenis na przetrwanie" - napisał Filip Modrzejewski.

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"Jeśli każda płaska, slajsowana piłka sprawia Idze problemy, to człowiek się zastanawia, co ona właściwie robi przygotowując się do gry na trawie. Cenna wygrana Igi ostatecznie, ale mnóstwo wątpliwości równocześnie. Z Pliskovą, tak myślę, może być łatwiej paradoksalnie" - dodaje Sebastian Warzecha.

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"Świetnie, że udało się Idze wyguzdrać spod tych ciężarów. Więcej walki znów z samą sobą niż dobrą grą rywalki. Awans, który powinien uspokoić. Ale zmartwień cała masa, bo teraz czas na singlistki wśród rywalek w drabince. Nerwy zżerają Świątek w każdym ze spotkań. Tak nie można rywalizować na dłuższą metę" - ocenia Mateusz Ligęza.

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"I as na koniec! Obrończyni tytułu wygrywa 6:1, 2:6, 6:3 po 2h i 1 minucie, ale powodów do entuzjazmu wielu nie było.W takiej formie o dobry wynik na tegorocznym Wimbledonie będzie trudno" - twierdzi Adam Romer.

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Uff...

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Super, że Iga Świątek wygrała i jest w drugiej rundzie Wimbledonu, ale po tym meczu jest dużo "ale" - nie ukrywa Łukasz Jachimiak.

"Całe szczęście, że po drugiej stronie była Townsend. I Iga Świątek zachowała spokój w trzecim secie. Ciężki mecz. Znowu walka ze sobą i serwisem. Drugie podanie bezobjawowe. Karolina Pliskova za dwa dni i moje obawy nie uległy zmniejszeniu" - podsumował Hubert Błaszczyk.

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W drugiej rundzie rywalką Igi Świątek będzie Karolína Plískova.

Iga Światek Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Iga Świątek Aaron Favila East News





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