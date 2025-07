Wysoka cena dramatu Kamila Majchrzaka. "Blizna" na psychice. Polak walczy z traumą

Piekło dobiegło końca 29 grudnia 2023 roku. Następnego dnia Kamil Majchrzak mógł na nowo poczuć się sportowcem, który obronił swoje dobre imię, ale i tak poniósł mnóstwo mniej i bardziej niepowetowanych strat. Niestety dużo łatwiej przylepić komuś łatkę "dopingowicza" niż sprawić, by po całym procesie odwoławczym, w którym Polak dowiódł swojej nieintencjonalności, a jedynie obciążyła go nieświadomość w przyjęciu zatwierdzonego przez dietetyka izotoniku, aby na końcu zostać przez wszystkich rozgrzeszony.

Kamil Majchrzak odsłania mroczną stronę. "Nie ma co ukrywać"

Opinia publiczna to jednak tylko jedna z historii. Odbudowywanie swojej pozycji tenisowej od turniejów najniższej rangi i jeżdżenie po takich państwach, jak Rwanda, by na nowo ciułać punkty rankingowe, to druga historia. Jest jednak też ta trzecia, o której najczęściej wiedzą tylko najbliżsi, jak żona Marta, która - co powiedział Kamil już wcześniej wysłannikowi Interii - w tym najtrudniejszych doświadczeniach była dla niego największym wsparciem.

Chodzi o wszystko to, co po takiej sprawie zostaje w psychice sportowca. A więc wszelkiego rodzaju fobie, przewrażliwienie i po prostu permanentny strach, który bez przerwy zatruwa głowę.

- Najgorsze w takich sytuacjach, jak ta Igi Świątek, jest to, że niektórzy wbrew faktom nie będą chcieli odkleić jej krzywdzącej łatki. I zostaje blizna w warstwie mentalnej, to jest tragiczna sytuacja. Kamil Majchrzak, o czym wiem osobiście, przeżył horror. I nie podejrzewam Kamila, by jakkolwiek chciał oszukiwać. To był po prostu przypadek, który wpędził go w wielkie tarapaty. Ciężką pracą z tego wyszedł, ale skaza na mózgu pozostanie - mówił mi kilka miesięcy temu uznany polski trener tenisa Paweł Strauss, mieszkający od kilku dekad poza granicami Polski.

I właśnie temat takiej blizny - blizny mentalnej, podjąłem w zupełnie osobnym wątku z Kamilem Majchrzakiem, o którym podyskutowaliśmy wspólnie. Zapytałem Kamila, czy wpadł w spiralę myśli, wywołujących obsesję na punkcie wszelkich produktów, po które sięga, a sytuacja zaczęła przekraczać zdrowy rozsądek. Więcej, zapytałem, na bazie rozmów z innymi osobami, mającymi w swoim CV takie doświadczenia, czy permanentnie odczuwa przeszywający strach, a pamięć o takim doświadczeniu wciąż wywołuje paranoiczne myśli.

- Generalnie tak, nie ma co ukrywać. Ta sprawa odcisnęła na mnie duże piętno. Teraz jest mi z tym już trochę łatwiej, ale na początku, gdy jeszcze byłem zawieszony, a wciąż testowany, podobnie jak to ma miejsce teraz, dość mocno się tym stresowałem. I w dalszym ciągu robię absolutnie wszystko, by ponownie nie znaleźć się w takiej sytuacji. Bo jak już sam sobie pokazałem, nigdy nie mam takiej pewności i nie wiem, co skąd może się wziąć - odpowiedział Interii Kamil Majchrzak.

I szliśmy dalej, przyglądając się, jak ta maksymalna ostrożność wygląda w praktyce.

Potężne skutki doświadczenia. "Cały czas przepracowuję tę sprawę"

- Ograniczyłem wszystko do najmniejszego minimum. Staram się poruszać wśród tych samym produktów, tych samych producentów. Tego, po czym już byłem przetestowany i co mnie nie zawiodło. Tego wszystkiego się trzymam i póki co działa. Natomiast teraz każda jedna kontrola i ten czas oczekiwania... Nigdy wcześniej nie sprawdzałem testów, a teraz co kilka dni sobie klikam. A w pewnym momencie, po kilku tygodniach, już robię to codziennie, gdy jeszcze nie ma wyniku. Często aż muszę się sam pilnować, żeby myśli nie szły za daleko, bo sam proces sprawdzania przecież trwa różnie - odkrywa tę niewidoczną stronę swojej codzienności nasz tenisista.

- Cały czas przepracowuję tę sprawę i cały czas układam ją sobie w głowie. Natomiast w życiu codziennym i tenisowym staram się robić absolutnie wszystko, żeby uniknąć powtórki - zapewnia.

Kontynuując temat, odwołałem się do znanych mi historii, gdy sportowcy, stołując się "na mieście" nieraz dokumentują zdjęcia potraw oraz kart menu, by na wszelki wypadek zadbać o dowody. Są tacy, którzy w zasadzie tylko w turniejowej rzeczywistości czują się bezpiecznie, co zasadniczo potwierdził mój rozmówca.

- Jak jestem w domu, to staram się wybierać produkty z tej samej firmy, gdy mówimy na przykład o mleku lub jogurtach. Normalny człowiek nawet nie będzie się w takich momentach zastanawiał, a mnie niestety to towarzyszy. Staram się także dokumentować i sprawdzać, natomiast na turniejach faktycznie trochę mniej, bo gdybym miał jakieś przykrości, to podejrzewam, że cały grupa sportowców też by je miała, wszak jemy to samo - przyznał Majchrzak, kończąc ten jakże istotny wątek generalną konkluzją: - Jest to trudny orzech do zgryzienia, ale jeżeli chcę kontynuować moją przygodę z tenisem, to nie mam innego wyjścia, jak zaakceptować sytuację i radzić sobie. Wydaje mi się, że wychodzi mi to całkiem nieźle - ocenił.

Artur Gac, Wimbledon

