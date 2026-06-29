Wyjaśniło się ws. sponsora Chwalińskiej. Menadżer potwierdza, koniec plotek

Już chwilę po tym, jak Maja Chwalińska zameldowała się w Londynie, zauważono, że na noszonych przez nią ubraniach pojawiło się logo firmy Lacoste. Stąd część kibiców wysnuła wniosek o nawiązaniu przez Polkę i Francuzów umowy sponsorskiej. Spekulacje ucina jednak właśnie menadżer tenisistki Piotr Szczypka.

"Maja będzie grała w Wimbledonie w Lacoste, ale jeszcze nie ma podpisanej umowy. Niekoniecznie trzeba to podpisywać w tym momencie. Dostała ubrania od nich. To elegancka fajna firma i się podoba" - oświadcza na Kanale Tenisowym.

Maja ma propozycję od Lacoste, ale w tego typu interesach potrzebny jest spokój. Damy sobie więcej czasu

To oznacza, że Chwalińska przystąpiła do Wimbledonu bez kontraktu, choć to na pewno nie będzie stan permanentny. O tym, że w temacie coś się dzieje, mówiła w rozmowie z Interią Sport Aleksandra Musiał, menedżerka klubu Mai Chwalińskiej BKT Advantage Bielsko-Biała.

Maja Chwalińska jeszcze bez sponsora. Trwają intensywne działania

"Wiadomo, że pojawiło się dużo ofert, co jest normalne, ale nie chcę zdradzać żadnych szczegółów, ani mówić o konkretnych kontraktach. Wszystko jest w toku, zajmuje się tym cały sztab, Mai zaufani ludzie, tak że nie chcemy póki co specjalnie nic zdradzać" - mówiła Musiał pytana przez Artura Gaca o to, czy Lacoste jest już oficjalnym sponsorem technicznym.

Nie jest tajemnicą, że po sukcesie w wielkoszlemowym Roland Garros 2026 Maja może liczyć na wzmożone zainteresowanie ze strony potencjalnych sponsorów i reklamodawców.

Już przed prawie dwoma tygodniami Szczypka opowiadał, że temat podpisania nowej wielkiej umowy jest jednym z głównych jego zadań.

"Takie umowy wymagają ciszy i spokoju. Za mną już wiele rozmów, maili, przeglądania draftów umów. Jeśli od jakiegoś czasu jestem trudno osiągalny, to właśnie dlatego. Rozmowy z firmami i potencjalnymi sponsorami, to coś, co zaprząta w tej chwili całą moją uwagę" - tłumaczył Dariuszowi Ostafińskiemu.





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