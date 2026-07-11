Wszystko jasne ws. kariery Djokovicia. Bali się tego pytania. Sam ogłosił

Patrząc na obecną grę Novaka Djokovicia, zapewne mało kto pomyślałby, że gwiazdor w przyszłym roku będzie miał na karku już czterdzieści lat. Serb regularnie melduje się w najważniejszych fazach Wielkich Szlemów i nie inaczej było podczas kończącego się powoli Wimbledonu. Jedna z tenisowych legend została zatrzymana dopiero w półfinale. I to nie przez byle kogo, bo po drugiej stronie siatki stanął Jannik Sinner.

Lider rankingu ATP nie dał starszemu oponentowi większych szans, triumfując w każdym z setów. Trzy partie kończyły się zresztą identycznym rezultatem - 6:4 na korzyść sportowca z Półwyspu Apenińskiego. Novak Djoković spodziewał się po sobie nieco więcej, lecz tego dnia pierwsza rakieta globu była po prostu nie do ruszenia. Kibice i tak nagrodzili Serba ogromną owacją za podjęcie walki. A następnie z niepokojem wyczekiwali na konferencję prasową.

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Novak Djoković zapytany o karierę po przegranym półfinale. Jedno zdanie mówi wszystko

Było pewne, że podczas niej padnie temat dalszej kariery legendy. "Poziom jest teraz szalenie wysoki. Czy zamierzasz wrócić w przyszłym roku, kiedy będziesz miał 40 lat?" - takie pytanie w pewnym momencie otrzymał doświadczony zawodnik. "Chciałbym. Przynajmniej jeszcze raz. Zobaczymy" - odpowiedział prosto z mostu, sprawiając, iż jego fanom spadł ogromny kamień z serca. Te słowa wskazują jasno, że nie brakuje mu motywacji w pogoni za kolejnym Wielkim Szlemem.

"W zasadzie przy każdym uderzeniu byłem o pół kroku za późno. To po prostu tak wygląda. Był o klasę lepszy ode mnie, a może nawet więcej. Nie byłem w wystarczającej formie. Nie reagowałem wystarczająco szybko. Nie miałem wystarczającej równowagi, by z nim grać. To wszystko. Na korcie niewiele mogłem zrobić" - dodał, cytowany przez The Tennis Letter. I zapewne niedługo wybierze się do Ameryki Północnej. Seria turniejów rozgrywanych na tym kontynencie zakończy się na US Open.

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Przed rokiem Serb w Nowym Jorku dotarł aż do półfinału, gdzie lepszy okazał się Carlos Alcaraz. Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się za kilka tygodni. Już teraz zapraszamy na tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Novak Djoković KENTARO TOMINAGA AFP

Novak Djoković ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Novak Djoković Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





Droga Jannika Sinnera do finału Wimbledonu 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport