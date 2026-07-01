Wściekła Sabalenka wychodziła z siebie. Sceny na Wimbledonie. Kibice tylko patrzyli

Aryna Sabalenka i McCartney Kessler zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie Wimbledonu. Spotkanie rozpoczęło się około godz. 14:10. W pierwszym secie liderka światowego rankingu nie dała przeciwniczce praktycznie żadnych szans. Amerykanka ugrała zaledwie jednego gema (1:6).

Zupełnie inny obraz spotkania oglądaliśmy w drugiej partii. Po trzech wygranych gemach przy swoim podaniu Kessler przełamała Białorusinkę, a następnie wyszła na prowadzenie 5:2. Była o krok od wyrównania stanu całego pojedynku.

Sabalenka nie wytrzymała. Potem nastąpił przełom

Przy stanie 5:3 Kessler miała dwie piłki setowe, których nie potrafiła wykorzystać. Sabalenka wiedziała, że lada moment może stracić seta. I ta myśl wyraźnie ją frustrowała.

Po nieudanych zagraniach - m.in. z forhendu w siatkę, przy wyniku 40:40 w dziewiątym gemie - Białorusinka z całych sił krzyczała w niebiosa. Chwilę wcześniej zrobiła to samo, jednak po swoim udanym zagraniu. Przeżywała emocjonalny rollercoaster.

Nie pierwszy raz oberwało się także sztabowi finalistki tegorocznego Australian Open. Sabalenka często z wyraźnie niezadowoloną miną zwracała się do ludzi zasiadających w swoim boksie. Ale to wszystko nie przeszkodziło jej w podkręceniu obrotów na korcie.

Ostatecznie doszło do tie-breaka, w którym oglądaliśmy całą paletę tenisowych zagrań. Amerykanka często chodziła do siatki po swoim serwisie, grała naprawdę świetnie. Jednocześnie na jej kombinacyjną taktykę silnymi forhendami i bekhendami po krosie odpowiadała Aryna Sabalenka.

Ostatecznie McCartney Kessler zmarnowała w tie-breaku dwie setowe okazje, natomiast Białorusinka skorzystała z trzeciego meczbola i zamknęła mecz wynikiem 6:1, 7:6 (9). - To była prawdziwa walka. Jestem super szczęśliwa, że udało mi się utrzymać w tym drugim secie i wejść w tiebreak. To była naprawdę świetna walka. Niesamowity poziom w drugim secie z jej strony. Naprawdę mnie przetestowała. Jestem super szczęśliwa, że zdałam ten test. Ludzie, niesamowita atmosfera. Bardzo wam dziękuję - mówiła prosto z kortu. Teraz jej przeciwniczką będzie Jelena Ostapenko.

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Aryna Sabalenka, Wimbledon 2026 KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP

Aryna Sabalenka AFP





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