W Paryżu Maja Chwalińska rzuciła na kolana cały tenisowy świat. Jako pierwsza kwalifikantka w historii Rolanda Garrosa dotarła do finału. W nim lepsza okazała się Mirra Andriejewa, choć i tak o naszej rodaczce zrobiło się głośno w środowisku.

Jej wyczyn doceniły władze Wimbledonu. Chwalińska mogła liczyć na wyjątkowy przywilej. Jako jedna z nielicznych zawodniczek niepochodzących z Wielkiej Brytanii otrzymała "dziką kartę". Dzięki temu - bez udziału w kwalifikacjach, jako rozstawiona - zagrała w pierwszej rundzie. Tam wydarzył się dramat.

Lech Sidor wprost o tym, co mogła zrobić Chwalińska

W meczu z Mananchayą Sawangkaew Polka wygrała pierwszego seta 6:2, a w drugim prowadziła 5:4 i miała nawet piłkę na wagę zwycięstwa. Niestety wówczas poślizgnęła się na śliskiej trawie, co wywołało uraz. Mimo tego dokończyła spotkanie, ale przegrała dwie ostatnie partie 5:7, 2:6.

Do rywalizacji na kortach Wimbledonu Chwalińska przystąpiła po wakacjach, na które udała się po trzytygodniowej walce we Francji. Zdaniem Lecha Sidora byłoby o wiele lepiej, gdyby Chwalińska wystąpiła na jakimś trawiastym turnieju przed Wimbledonem.

- Byłoby dobrze, gdyby taki jeden turniej na kortach trawiastych (przed Wimbledonem - red.) Maja zagrała. Bez względu na wynik. Były głosy, że musi odpoczywać, że to, że tamo... - opowiadał ze skwaszoną miną na kanale "Trzeci Serwis", ubolewając nad faktem, że nie zagrała na trawie, ponieważ mogłaby lepiej przyzwyczaić się do nawierzchni itd.

- Czekała na informację, co z "dziką kartą". Gdyby tej nie było, to musiałaby zagrać kwalifikacje. I wtedy prawdopodobnie zyskałaby to ogranie. To, którego nie było. Był jeden pokazowy mecz z Magdą Linette (...) Potem przychodzisz na kort, siedzą ludzie, duży obiekt. Przeciwniczka? Marzenie. To minimum dla Mai to byłą trzecia runda i Muchova. Ona tam miała święty obowiązek zagrać. I tak by było, gdyby nie ta kontuzja - tłumaczył.

Zdaniem Sidora w sytuacji, kiedy zawodniczka zmaga się z urazem podczas meczu, może próbować pojedynczych "strzałów", najbardziej ryzykownych zagrań, "wyserwowania meczu". - Zamknąć oczy i spróbować trochę na "wariackich papierach". Ale nie w przypadku Mai. Jej tenis polega na pracy, cierpliwym graniu, wybijaniu z rytmu. Ona nie gra na strzał, jedno, dwa uderzenia, bo nie ma warunków fizycznych - mówił.

- Zacznę od wyjaśnienia technicznej kwestii. Maja nie mogła grać w turnieju przed Wimbledonem, bo jeszcze w trakcie Roland Garros, jak się zamykały listy, to zapisała się do kwalifikacji Wimbledonu. Zrobiła to, bo musiała. Nie miała odpowiedniego miejsca w rankingu, a wtedy tematu "dzikiej karty nawet nie było. Idąc dalej, jeśli zapisała się do eliminacji do Wimbledonu, to nie mogła w tym samym czasie zapisać się do innych turniejów, bo to się samo przez się wyklucza. W sumie w tych kwalifikacjach nie zagrała, bo dostała dziką kartę - to z kolei słowa Piotra Szczypki dla Interii, który tłumaczył, dlaczego Chwalińska nie grała na trawie przed Wimbledonem.

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Maja Chwalińska Wojciech Kubik East News





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