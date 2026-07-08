Wimbledon zaskoczył ws. Chwalińskiej, a to nie koniec. Dzika karta zachwyca w cieniu skandalu

Maja Chwalińska w Londynie nie przeżyła tak pięknej historii jak w Paryżu, choć początek był znakomity. Po kilkunastu dniach domysłów, doniesień, plotek Polka otrzymała od organizatorów Wimbledonu wymarzoną dziką kartę. Dzięki temu nie tylko nie grała w eliminacjach, ale w turnieju głównym była rozstawiona.

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Finalistka Roland Garros swój występ w Londynie rozpoczęła wybornie - od wygrania seta 6:2. W drugim miała piłkę meczową, ale jej nie wykorzystała. Dodatkowo upadła na ziemię i doznała kontuzji. Ta sprawiła, że ostatecznie cały mecz przegrała i odpadła z rywalizacji już po pierwszej rundzie.

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Jeszcze ciekawiej sprawy ułożyły się u mężczyzn. Jeszcze przed turniejem Wimbledon podjął szokującą decyzję. Dzikiej karty nie otrzymał bowiem Brytyjczyk - Dan Evans, który przed startem imprezy ogłosił, że po Wimbledonie zakończy karierę. Wobec tego 36-latek nie zagrał w turnieju.

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Skrytykował tę decyzję w bardzo dosadnych słowach. "Ostatni miesiąc w ich wykonaniu to jedno wielkie nieporozumienie. Tak to właśnie wygląda. Dan Evans określił decyzję o nieprzyznaniu mu dzikiej karty na Wimbledon mianem "skandalicznej" i "kpiny" - a wszystko to po rozegraniu swojego ostatniego zawodowego meczu w All England Club" - czytamy w "metro.co.uk".

W jego miejsce dziką kartę otrzymał międzyinnymi Arthur Fery. Brytyjczyk urodzony we Francji ze swojej szansy korzysta w sposób absolutnie znakomity. W poniedziałkowy wieczór na korcie centralnym Wimbledonu pokonał inną dziką kartę - Grigora Dimitrowa. O półfinał Fery zagra z Flavio Cobollim. Ten mecz w środę jako drugi na korcie centralnym. Transmisja na antenie Polsat Sport 1.

Maja Chwalińska otrzymała "dziką kartę" i zagra na Wimbledonie JULIEN DE ROSA/AFP/East News East News





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