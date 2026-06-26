Przełom czerwca i lipca to dla fanów tenisa kluczowy moment każdego sezonu. Wimbledon, czyli najsłynniejszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata, przyciąga wszystkie gwiazdy i elektryzuje kibiców na całym świecie. Tegoroczna edycja potrwa od 29 czerwca do 12 lipca, a widzowie kanałów Polsat Sport obejrzą w tym czasie kilkaset godzin transmisji obejmujących mecze, programy studyjne oraz podcast telewizyjno-internetowy.

Najbardziej polski Wimbledon od lat!

Niezwykle mocna i liczna obsada polskich zawodników i zawodniczek na tegorocznym Wimbledonie rozpala wyobraźnię widzów sportowych kanałów Polsatu. Iga Świątek naturalnie skupia uwagę fanów, którzy zastanawiają się, czy Polka będzie pierwszą od dziesięciu lat zawodniczką, jaka obroni paterę Venus Rosewater Dish przyznawaną zwyciężczyni Wimbledonu. Także Maja Chwalińska za sprawą fenomenalnych występów w Paryżu generuje olbrzymie zainteresowanie i cały tenisowy świat życzy jej kolejnego sukcesu, tym razem w stolicy Anglii.

Mocny serwis, styl serve & volley oraz agresywny return to czynniki, dzięki którym w Londynie zawsze błyszczy Hubert Hurkacz. Zdecydowanie warto przyglądać się również Kamilowi Majchrzakowi, który do Anglii przyjeżdża na fali niedawnego triumfu na trawiastych kortach w Holandii. Serca polskich kibiców mocno biją także dla Magdy Linette oraz Magdaleny Fręch. Na Wimbledonie w grze podwójnej Polskę reprezentować będą ponadto Jan Zieliński, Filip Pieczonka, Karol Drzewiecki, Szymon Kielan, Szymon Wałków, Alicja Rosolska i Katarzyna Piter.

Łącznie w turnieju wystartuje 256 zawodników i zawodniczek z całego świata, w tym znani wszystkim Novak Djoković, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka czy siedmiokrotna triumfatorka londyńskiej imprezy i jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii - Serena Williams

Komentatorsko-ekspercki wielki szlem w kanałach Polsat Sport

Każdy dzień wimbledońskiego turnieju będzie się rozpoczynał w Polsacie Sport 1 oraz nadającym bez reklam Polsacie Sport Premium 1. O godzinie 11:00 startować będzie podcast telewizyjno-internetowy "Halo tu Wimbledon", a o 12:00 widzowie obejrzą kronikę turnieju. Od 13:00 nadawać będzie specjalny program studyjny. W nim oprócz Jerzego Mielewskiego, Aleksandry Szutenberg, Filipa Gawęckiego czy Pauliny Czarnoty-Bojarskiej, pracować będzie cała śmietanka tenisowych ekspertów. Niuanse tej dyscypliny przybliżać będą m.in. Łukasz Kubot, Radosław Szymanik, Maciej Synówka, Paula Kania-Choduń, Olgierd Kwiatkowski czy Jakub Nijaki.

Polsat Sport 1 pokaże mecze z kortu centralnego oraz spotkania z udziałem Polaków. Kort numer jeden obsługiwany będzie przez Polsat Sport 2, a korty drugi i trzeci odpowiednio przez Polsat Sport 3 oraz Polsat Sport Fight. Mecze z pozostałych aren pokażą kanały Polsat Sport Premium oraz Polsatsport.pl.

Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą m.in. Dawid Olejniczak, Tomasz Tomaszewski, Marcin Muras, Radosław Spiak czy Krzysztof Wanio. Polsat Sport wysyła również do Londynu reportera Tomasza Lorka, który zadba o najnowsze informacje i wywiady.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

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