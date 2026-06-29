Wimbledon w Polsat Box Go. Świątek, Chwalińska i Polacy gotowi na trawiaste wyzwanie

Równo o godz. 12:00 rozpoczął się Wimbledon, trzeci w sezonie turniej wielkoszlemowy, który potrwa do 12 lipca i tradycyjnie rozgrywany jest na trawiastych kortach londyńskiego All England Club. W turnieju głównym zobaczymy co najmniej sześcioro reprezentantów Polski, w tym obrończynię tytułu Igę Świątek, Maję Chwalińską - wicemistrzynię tegorocznego Rolanda Garrosa, świeżo upieczonego zwycięzcę turnieju ATP w 's-Hertogenbosch Kamila Majchrzaka, a także Huberta Hurkacza.

Wimbledon w Polsat Box Go – online, z dowolnego miejsca
Wimbledon w Polsat Box Go – online, z dowolnego miejscamatriały prasowemateriał zewnętrzny

Transmisje ze wszystkich kortów będzie można śledzić na kanałach Polsat Sport w serwisie Polsat Box Go, gdzie dostępne będą zarówno mecze, jak i studia przed- i pomeczowe.

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo interesująco z polskiej perspektywy. W turnieju zobaczymy m.in. obrończynię tytułu Igę Świątek, aktualnie 3. rakietę świata. Do rywalizacji z dziką kartą dołączy także Maja Chwalińska, która zachwyciła formą podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Na londyńskich kortach wystąpią również Magda Linette oraz Magdalena Fręch, które z pewnością powalczą o jak najlepsze wyniki i dołączenie do ścisłej czołówki. W rywalizacji mężczyzn zobaczymy Huberta Hurkacza - posiadającego doświadczenie gry w zaawansowanych rundach Wimbledonu oraz Kamila Majchrzaka. W kwalifikacjach o awans do turnieju głównego powalczą Katarzyna Kawa i Linda Klimovicová. Polacy wystąpią w grze pojedynczej, a wybrani reprezentanci także w rywalizacji deblowej.

W programie nie zabraknie również wydarzeń specjalnych - w tym meczów pokazowych i spotkań gwiazd, w których mogą pojawić się legendy tenisa, m.in. Agnieszka Radwańska.

Transmisje ze wszystkich kortów Wimbledonu 2026, w tym najważniejsze rywalizacje oraz mecze z udziałem Polaków, będzie można śledzić na antenach Polsat Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

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Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce z logotypami sponsorów trzyma rękę na czole, wyrażając radość lub ulgę po zakończeniu meczu.
Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACAEast News


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