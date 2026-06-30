Wimbledon reaguje na to, co zrobiła Sabalenka. Bez litości, jest potwierdzenie

Do tegorocznej edycji Wimbledonu Aryna Sabalenka podchodziła po porażce z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju Grass Court Championships Berlin. Białorusinka słodko-gorzko przywitała się z trawiastymi kortami, na których sezon jest niezwykle krótki.

Potem udała się już do stolicy Anglii, gdzie w poniedziałek rozpoczęła się rywalizacja w głównej drabince. Zgodnie z losowaniem pierwsza rakieta świata na start zmierzyła się z Teodorą Kostović.

Tak Sabalenka potraktowała rywalkę. Zareagowali nawet na Wimbledonie. Bez litości

Serbska zawodniczka dzień wcześniej - w niedzielę - świętowała 19. urodziny. W nagrodę miała okazję zmierzyć się z liderką rankingu WTA. Nagrodę tę wypracowała sobie sama, wygrywając trzy spotkania w kwalifikacjach. Najpierw pokonała 6:1, 6:4 Koreankę Yeonwoo Ku. Następnie po trzysetowym boju rozprawiła się z Rebeccą Sramkovą 4:6, 7:6 (4), 6:4, a w ostatnim spotkaniu ograła Chinkę Lin Zhu 6:3, 6:4.

W starciu z Sabalenką Kostović nie miała już zbyt wiele do powiedzenia. W pierwszym secie Białorusinka przez moment prowadziła już 5:0, skończyło się 6:2. Zdecydowanie bardziej zacięta była druga partia, jednak w niej finalistka Australian Open zamknęła spotkanie (6:3).

Tuż po ostatnim gemie na triumf Aryny Sabalenki zareagowano na oficjalnej stronie Wimbledonu. Na początku podkreślono, że Teodora Kostović jest jeszcze bardzo mało doświadczoną tenisistką, która wkroczyła to elity. "Wyobraź sobie taką sytuację. Zajmujesz 184. miejsce w rankingu i jesteś młodym graczem, który debiutuje w głównej drabince Wimbledonu - a właściwie w Wielkim Szlemie - mając za sobą zaledwie dwa mecze na poziomie Tour. Nigdy nie grałeś meczu głównego na trawie - prawdę mówiąc, trzy mecze kwalifikacyjne, w których świetnie wypadłeś w zeszłym tygodniu, były twoim pierwszym kontaktem z tą nawierzchnią" - zajawiono.

"Zaledwie dzień po tym, jak Kostovic skończyła 19 lat, Sabalenka nie chciała podarować swojej przeciwniczce prezentu urodzinowego, który wybrała sama, zapewniając sobie zwycięstwo w ciągu 65 minut" - podkreślono w dalszej części obszernego artykułu, w którym poruszonych zostało wiele wątków.

Zacytowano także pomeczowe wypowiedzi Sabalenki. - Walczyła naprawdę dzielnie i w drugim secie wkroczyła trochę mocniej, naciskając mnie - mówiła Białorusinka nt. swojej przeciwniczki. - Muszę przyznać, że jak na pierwszy mecz czuję się całkiem dobrze. Oceniam się na ósemkę w skali od 1 do 10. Bardzo się cieszę, że znów jestem w tym wyjątkowym miejscu - podsumowała.

W drugiej rundzie pierwsza rakieta świata zagra z McCartney Kessler.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Aryna Sabalenka William West AFP





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