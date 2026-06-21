Wimbledon ogłasza, Świątek już dostała e-maila. To pokłosie głośnej afery
27 stycznia 2026 roku nie był najlepszym dniem w karierze Coco Gauff. Amerykanka ugrała w ćwierćfinale Australian Open tylko trzy gemy, a po meczu roztrzaskała rakietę w podziemiach Rod Laver Areny. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że obrazki z tej sytuacji pojawią się w sygnale telewizyjnym, a więc obiegną cały świat. Tenisistki - w tym Iga Świątek - krytykowały fakt, że w globalnym przekazie widać aż tak dużo scen spoza kortu. Echa tej sytuacji słychać do teraz. Zareagował Wimbledon, choć pewnie nie do końca tak, jak oczekiwałaby Gauff.
Coco Gauff była wtedy bezradna. Poległa przeciwko Elinie Switolinie 1:6, 2:6 i po zaledwie niespełna godzinie gry pożegnała się z szansami na osiągnięcie półfinału Australian Open 2026. Po meczu przechodziła spokojnie korytarzami pod Rod Laver Areną. Komentatorzy ESPN zastanawiali się, dokąd. Odpowiedź przyszła szybko - znalazła zakamarek i uderzyła trzykrotnie rakietą o podłogę.
Wszystko nagrały kamery, obrazki przeszły do sygnału telewizyjnego na cały świat. Amerykanka myślała, że nikt jej nie widzi, chciała rozładować frustrację w taki sposób, by nie odczuł tego jej sztab, ale nie udało się. Sytuacja rozpoczęła debatę na temat nagrywania tenisistów w budynkach podczas turniejów.
Gauff rozpętała burzę, Świątek mówiła o "zwierzętach w zoo". Reakcja Wimbledonu
Szybko głos zabrała Iga Świątek. - Pytanie brzmi: czy my jesteśmy tenisistami, czy może zwierzętami w zoo, które są obserwowane nawet wtedy, gdy się załatwiają? Ok, to porównanie było oczywiście przesadą, ale fajnie byłoby mieć trochę prywatności. Byłoby też fajnie zachować jakąś rutynę i nie być ciągle obserwowanym. W innych dyscyplinach sportowych są pewne techniczne rzeczy, które trzeba wykonać. Miło byłoby mieć trochę przestrzeni, w której można to zrobić, nie czując na sobie spojrzeń całego świata - powiedziała.
Możemy być oglądani na korcie i podczas spotkań z prasą, to jest nasza praca. Ale nie jest naszym zadaniem bycie memem, bo zapomniało się akredytacji. To oczywiście na pewno jest zabawne, a ludzie mają o czym rozmawiać, ale nie wydaje mi się, żeby było to dla nas konieczne
Od tamtych wydarzeń minęło pięć miesięcy, ale echa wciąż wybrzmiewają. Jak podał na X dziennikarz Jon Wertheim, Wimbledon rozesłał zawodnikom e-maila, w którym rozpisał rozmieszczenie kamer "pozakortowych" w całym kompleksie. Ma być ich 11. Między innymi dwie na sali gimnastycznej w budynku Millennium, po jednej w miejscu przyjazdu graczy do Indoor Trening Centre, w restauracji, na zewnątrz szatni dla pań i panów czy cztery na Aorangi Player Lawn.
Najważniejsza kwestia jest taka, że pod względem rozmieszczenia nie ma ani jednej zmiany względem zeszłego roku. Apel Gauff nie wpłynął więc na decydentów z All England Club w kwestii samego nagrywania. Już w lutym twierdzili, że wszystko zostanie "po staremu".
Różnica ma jednak być taka, że teraz nie każdy nagrany obrazek trafi do sygnału TV. "Ekipa transmisyjna Wimbledonu będzie starannie selekcjonować materiał filmowy i udostępniać go partnerom transmisyjnym, aby zapewnić dostęp do wydarzeń zza kulis, które pokażą zawodników w pozytywnym świetle, jednocześnie szanując ich prywatność i przeżycia" - napisano w e-mailu.
To podejście nieco inne niż to z Rolanda Garrosa. Paryski turniej zakazał umieszczania kamer w strefach dla zawodników.