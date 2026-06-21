Wimbledon ogłasza, Świątek już dostała e-maila. To pokłosie głośnej afery

Coco Gauff była wtedy bezradna. Poległa przeciwko Elinie Switolinie 1:6, 2:6 i po zaledwie niespełna godzinie gry pożegnała się z szansami na osiągnięcie półfinału Australian Open 2026. Po meczu przechodziła spokojnie korytarzami pod Rod Laver Areną. Komentatorzy ESPN zastanawiali się, dokąd. Odpowiedź przyszła szybko - znalazła zakamarek i uderzyła trzykrotnie rakietą o podłogę.

Rozwiń

Wszystko nagrały kamery, obrazki przeszły do sygnału telewizyjnego na cały świat. Amerykanka myślała, że nikt jej nie widzi, chciała rozładować frustrację w taki sposób, by nie odczuł tego jej sztab, ale nie udało się. Sytuacja rozpoczęła debatę na temat nagrywania tenisistów w budynkach podczas turniejów.

Gauff rozpętała burzę, Świątek mówiła o "zwierzętach w zoo". Reakcja Wimbledonu

Szybko głos zabrała Iga Świątek. - Pytanie brzmi: czy my jesteśmy tenisistami, czy może zwierzętami w zoo, które są obserwowane nawet wtedy, gdy się załatwiają? Ok, to porównanie było oczywiście przesadą, ale fajnie byłoby mieć trochę prywatności. Byłoby też fajnie zachować jakąś rutynę i nie być ciągle obserwowanym. W innych dyscyplinach sportowych są pewne techniczne rzeczy, które trzeba wykonać. Miło byłoby mieć trochę przestrzeni, w której można to zrobić, nie czując na sobie spojrzeń całego świata - powiedziała.

Możemy być oglądani na korcie i podczas spotkań z prasą, to jest nasza praca. Ale nie jest naszym zadaniem bycie memem, bo zapomniało się akredytacji. To oczywiście na pewno jest zabawne, a ludzie mają o czym rozmawiać, ale nie wydaje mi się, żeby było to dla nas konieczne

Od tamtych wydarzeń minęło pięć miesięcy, ale echa wciąż wybrzmiewają. Jak podał na X dziennikarz Jon Wertheim, Wimbledon rozesłał zawodnikom e-maila, w którym rozpisał rozmieszczenie kamer "pozakortowych" w całym kompleksie. Ma być ich 11. Między innymi dwie na sali gimnastycznej w budynku Millennium, po jednej w miejscu przyjazdu graczy do Indoor Trening Centre, w restauracji, na zewnątrz szatni dla pań i panów czy cztery na Aorangi Player Lawn.

Najważniejsza kwestia jest taka, że pod względem rozmieszczenia nie ma ani jednej zmiany względem zeszłego roku. Apel Gauff nie wpłynął więc na decydentów z All England Club w kwestii samego nagrywania. Już w lutym twierdzili, że wszystko zostanie "po staremu".

Różnica ma jednak być taka, że teraz nie każdy nagrany obrazek trafi do sygnału TV. "Ekipa transmisyjna Wimbledonu będzie starannie selekcjonować materiał filmowy i udostępniać go partnerom transmisyjnym, aby zapewnić dostęp do wydarzeń zza kulis, które pokażą zawodników w pozytywnym świetle, jednocześnie szanując ich prywatność i przeżycia" - napisano w e-mailu.

To podejście nieco inne niż to z Rolanda Garrosa. Paryski turniej zakazał umieszczania kamer w strefach dla zawodników.

Rozwiń

Coco Gauff po wygranej nad Bencic w Miami Open 2026 Rich Storry East News

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





Daniel Altmaier - Frances Tiafoe. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport