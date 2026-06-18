Williams niczym Chwalińska, nagle taki komunikat Wimbledonu. Już poszło w świat

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Dokładnie 16 czerwca Wimbledon oficjalnie ogłosił listę zawodników oraz zawodniczek, którzy otrzymali dziką kartę na grę w głównych drabinkach turniejów singlowych oraz deblowych. Wśród nominowanych w grze singlowej znalazła się Maja Chwalińska, natomiast Serena Williams wraz ze swoją siostrą Venus rywalizować będą w grze podwójnej. Amerykańskie gwiazdy są już w Londynie, a na oficjalnym profilu turnieju pojawił się piękny komunikat skierowany właśnie do młodszej z sióstr.

Serena Williams i Maja Chwalińska (w kółku)
Serena Williams i Maja Chwalińska (w kółku)Robert Prange/Getty Images/ Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesGetty Images

Po niemal czterech latach dość nieoczekiwanie Serena Williams wróciła do gry tourze WTA i wystąpiła już w dwóch turniejach w grze podwójnej - w Londynie (na kortach Queen's Club w ramach turnieju HBSC Championship) oraz w Berlinie. Wobec jej sensacyjnego powrotu do walki z najlepszymi w mediach pojawił się temat przyznania dzikiej karty na Wimbledon. I tak się stało.

44-latka przystąpi do rywalizacji w deblu, a w parze grać będzie ze starszą siostrą - Venus. Podobny los spotkał również niedawną finalistkę Rolanda Garrosa, Maję Chwalińską. Polka jednak grać będzie w singlu. Dla Sereny Williams będzie to pierwszy występ na Wimbledonie od czterech lat.

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W 2022 roku rywalizowała w grze pojedynczej, lecz już w pierwszej rundzie uległa wówczas Harmony Tan. Dla Wimbledonu, jak i całego świata tenisowego powrót Amerykanki na jeden z najbardziej znanych turniejów na świecie to wielkie wydarzenie. I to już zaznaczają sami organizatorzy.

Specjalny komunikat Wimbledonu. Williams w centrum uwagi

Otóż w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia aż 14-krotniej triumfatorki Wimbledonu (sumując grę pojedynczą, podwójną oraz w miksta) oraz specjalny dopisek. - Witamy ponownie na Wimbledonie, Serena - przekazano.

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Wimbledon 2026 rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca i potrwa do niedzieli 12 lipca. Poprzedzą go kilkudniowe kwalifikacje. Polskę reprezentować będą, oprócz Mai Chwalińskiej, Iga Świątek (rozstawiona z numerem trzy), Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicowa, Katarzyna Kawa, Kamil Majchrzak, a także Hubert Hurkacz.

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