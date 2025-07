Wielki powrót Agnieszki Radwańskiej na kort. Jest oficjalne potwierdzenie. Zagra w turnieju

W trakcie bogatej kariery Radwańska zwyciężyła w 20 singlowych turniejach WTA oraz dołożyła do tego 2 tytuły w deblu. Najbardziej pamiętny był jednak rok 2012. To właśnie wtedy "Isia" dotarła do pierwszego, oraz jedynego finału turnieju wielkoszlemowego w swojej karierze. Były to zmagania w ramach brytyjskiego Wimbledonu, w których to Radwańska prezentowała się znakomicie. Niestety w najważniejszym starciu turnieju krakowianka uległa Serenie Williams 1:6, 7:5, 2:6. Dla legendarnej amerykanki był to 5-ty triumf w "trawiastym" turnieju wielkoszlemowym. Wysoka lokata pozwoliła jednak Radwańskiej awansować na 2. pozycję w rankingu WTA, co było jej najlepszym wynikiem w karierze. Niestety w późniejszych latach polska tenisistka nie nawiązała już do swojego największego życiowego osiągnięcia, choć aż czterokrotnie docierała do półfinałów turniejów wielkoszlemowych. Ostatecznie Agnieszka Radwańska zakończyła swoją profesjonalną karierę w roku 2018.