Widzi Igę Świątek wygrywającą Wimbledon. "Duże szanse, sporo przesłanek"

Iga Świątek w środę powalczy o swój "rekord życiowy" na Wimbledonie. Jeszcze nigdy nie była w półfinale - szansa na to otwiera się po raz drugi. W 2023 r. przegrała w ćwierćfinale z Eliną Switoliną 5:7, 7:6(5), 2:6. Tym razem oponentką naszej rodaczki będzie Ludmiła Samsonowa. Drogę do tytułu dla raszynianki torują jeszcze Mirra Andriejewa lub Belinda Bencic (w potencjalnej 1/2 finału) i Aryna Sabalenka lub Amanda Anisimowa.

Dawid Celt podkreślił w rozmowie z tvpsport.pl, że niewielu spodziewało się tak dobrej postawy Polki w tym roku na trawie. Przypomniał, że składa się na to nie tylko przyzwoity wynik w Londynie, ale też finał z Bad Homburg.

Dawid Celt: "Iga Świątek ma duże szanse na wygranie Wimbledonu"

- Tenis jest nieprzewidywalny. Spodziewaliśmy się przełamania w postaci wygranego turnieju jak nie na hardzie, to przede wszystkim na kortach ziemnych. To jednak nie miało miejsca. Nie zmienia to faktu, że finał w Bad Homburg to był świetny wynik, Iga zagrała kilka dobrych meczów po drodze. Na razie zalicza przyzwoite granie na Wimbledonie - powiedział kapitan naszych tenisistek w Billie Jean King Cup.

Jego zdaniem forma raszynianki jest tak dobra, że może pozwolić nawet na końcowy triumf, co pewnie jeszcze dwa tygodnie byłoby sensacyjnym scenariuszem.

W moim uczuciu ma duże szanse na wygranie Wimbledonu. Nie wiem jednak, czy to zrobi, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Patrząc na to, jak gra, jak się porusza, jak dużo spokoju jest w jej grze, jest do tego sporo przesłanek. Nieźle układa się również drabinka turniejowa. To może być dla Igi bardzo dobry turniej

Ekspert ten uważa, że za progres w grze Świątek "odpowiada" znalezienie dystansu i swobody w podejściu mentalnym, co przekłada się na lepszą pracę nóg, obserwację piłki i szybsze reakcje. Twierdzi też, że 24-latka w każdym kolejnym sezonie będzie lepsza na trawie, co wynika po prostu z coraz to większego doświadczenia na tej nawierzchni.

- Trzeba dać sobie na to trochę czasu, jeżeli nie ma się tego w "naturalnym zasobie". Iga tego nie miała, kontaktu z tą nawierzchnią też miała zdecydowanie najmniej. [...] Jest dużo więcej spokoju i nie ma pośpiechu, paniki. Iga nie boi się grać, nie obawia się też tego, że ktoś zagra szybciej do forhendu lub niżej i nie będzie wiedziała, co się wydarzy - zauważył.

Jest pod wrażeniem poprawy gry na linii końcowej, forhendu i zagrywanych serwisów, które często osiągają około 190 kilometrów na godzinę. Jak wiadomo, mocne własne podanie jest wielkim atutem na Wimbledonie.

