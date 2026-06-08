Wiadomo, kto może zabrać Chwalińskiej dziką kartę. Padło legendarne nazwisko

Istota problemu sympatykom tenisa jest dobrze znana. Maja Chwalińska dotarła do finału Rolanda Garrosa, ale nie daje jej to prawa gry w turnieju głównym na kortach Wimbledonu. Termin zgłoszeń zamknięto przed paryską imprezą, kiedy Polka notowana była w drugiej setce rankingu WTA.

"Dzika karta"? Wydaje się opcją oczywistą i najprostszą. Ale tylko w teorii. Niewykluczone, że 24-letnia zawodniczka zmagania w Londynie będzie musiała rozpocząć w roli kwalifikantki.

Wimbledon 2026. Maja Chwalińska w turnieju głównym? Wiele zależy od tego, co zrobią siostry Williams

W londyńskim turnieju dzięki "dzikiej karcie" wystartuje osiem tenisistek. Tylko dwie tego rodzaju przepustki przydzielą organizatorzy, sześć pozostałych leży w gestii brytyjskiej federacji. A ta raczej niechętnie zrezygnuje z obdarowania swoich zawodniczek.

Wydaje się zatem, że uwagę należy skupić na decyzji organizatorów. Ci jednak - niezależnie od intencji - będą mieli związane ręce, jeśli Wimbledon po raz kolejny zamarzy się siostrom Williams. Takim legendom się nie odmawia.

Venus, starsza z rodzeństwa, w tym roku otrzymała już "dzikie karty" w Australian Open i w Bad Homburg (początek rywalizacji 21 czerwca). Z kolei Serena - jako deblistka - doczekała się podobnego przywileju przy okazji turnieju w Queens (od 8 czerwca).

Wiadomo, że decyzja o tym, do których singlistek trafią dwie przepustki od organizatorów Wimbledonu, zapadnie na posiedzeniu tajnego komitetu 15 czerwca. Tajnego, bo nikt nie wie, jak liczne to gremium i kto dokładnie - oprócz dyrektora turnieju - w nim zasiada.

- To jest tajne grono, ponieważ nie chcą, by dziennikarze dzwonili do nich i pytali o to, kto dostanie "dziką kartę". Ma to również na celu uniknięcie wywierania nacisku na decydentów - tłumaczy w rozmowie z WP Sportowe Fakty były menedżer Agnieszki Radwańskiej, Victor Archutowski.

- "Dzika karta" dla Chwalińskiej nie jest mission impossible. Choć warto zaznaczyć, że Agnieszka Radwańska kiedyś wygrała juniorski Wimbledon i dla niej to był duży plus, Urszula Radwańska zresztą także - dodaje Archutowski, który niegdyś skutecznie wnioskował o specjalne przepustki dla polskich sióstr.

Chwalińska tymczasem opuszcza Paryż i sposobi się do kilkudniowych wakacji. Czy zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji? O tym dowie się nie później niż 21 czerwca.

Maja Chwalińska Mustafa Yalcin AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press