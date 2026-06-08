Wiadomo, kto może zabrać Chwalińskiej dziką kartę. Padło legendarne nazwisko
Maja Chwalińska wyczekuje arcypilnych wieści z Londynu. Wimbledon z "dziką kartą" czy jednak kwalifikacje? Kluczowa decyzja w tej sprawie zapadnie 15 czerwca. I to w zasadzie jedyny konkret w tej chwili. Ale też nie jest tajemnicą, że o losach Polki w sporej mierze mogą zadecydować... siostry Williams. Wystarczy z ich strony kaprys, by bohaterka French Open znalazła się w mocno niekomfortowym położeniu.
Istota problemu sympatykom tenisa jest dobrze znana. Maja Chwalińska dotarła do finału Rolanda Garrosa, ale nie daje jej to prawa gry w turnieju głównym na kortach Wimbledonu. Termin zgłoszeń zamknięto przed paryską imprezą, kiedy Polka notowana była w drugiej setce rankingu WTA.
"Dzika karta"? Wydaje się opcją oczywistą i najprostszą. Ale tylko w teorii. Niewykluczone, że 24-letnia zawodniczka zmagania w Londynie będzie musiała rozpocząć w roli kwalifikantki.
Wimbledon 2026. Maja Chwalińska w turnieju głównym? Wiele zależy od tego, co zrobią siostry Williams
W londyńskim turnieju dzięki "dzikiej karcie" wystartuje osiem tenisistek. Tylko dwie tego rodzaju przepustki przydzielą organizatorzy, sześć pozostałych leży w gestii brytyjskiej federacji. A ta raczej niechętnie zrezygnuje z obdarowania swoich zawodniczek.
Wydaje się zatem, że uwagę należy skupić na decyzji organizatorów. Ci jednak - niezależnie od intencji - będą mieli związane ręce, jeśli Wimbledon po raz kolejny zamarzy się siostrom Williams. Takim legendom się nie odmawia.
Venus, starsza z rodzeństwa, w tym roku otrzymała już "dzikie karty" w Australian Open i w Bad Homburg (początek rywalizacji 21 czerwca). Z kolei Serena - jako deblistka - doczekała się podobnego przywileju przy okazji turnieju w Queens (od 8 czerwca).
Wiadomo, że decyzja o tym, do których singlistek trafią dwie przepustki od organizatorów Wimbledonu, zapadnie na posiedzeniu tajnego komitetu 15 czerwca. Tajnego, bo nikt nie wie, jak liczne to gremium i kto dokładnie - oprócz dyrektora turnieju - w nim zasiada.
- To jest tajne grono, ponieważ nie chcą, by dziennikarze dzwonili do nich i pytali o to, kto dostanie "dziką kartę". Ma to również na celu uniknięcie wywierania nacisku na decydentów - tłumaczy w rozmowie z WP Sportowe Fakty były menedżer Agnieszki Radwańskiej, Victor Archutowski.
- "Dzika karta" dla Chwalińskiej nie jest mission impossible. Choć warto zaznaczyć, że Agnieszka Radwańska kiedyś wygrała juniorski Wimbledon i dla niej to był duży plus, Urszula Radwańska zresztą także - dodaje Archutowski, który niegdyś skutecznie wnioskował o specjalne przepustki dla polskich sióstr.
Chwalińska tymczasem opuszcza Paryż i sposobi się do kilkudniowych wakacji. Czy zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji? O tym dowie się nie później niż 21 czerwca.