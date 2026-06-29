W taki sposób doszło do kontuzji Chwalińskiej. Pech to mało powiedziane

Maja Chwalińska może mówić o wręcz niewyobrażalnym pechu. Spokojnie kontrolowała mecz pierwszej rundy Wimbledonu i wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać jej zwycięstwa. A jednak, przy stanie 6:2 i 5:2 i piłce meczowej Polka poślizgnęła się i doznała kontuzji stopy. Moment ten widać na poniższym nagraniu.

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Po zdarzeniu 24-latka poprosiła o pomoc medyczną. Już wtedy sprawy wyglądały kiepsko. Po chwili wróciła na kort, lecz widać było, że nie jest w pełni dyspozycji. Mananchaya Sawangkaew doprowadziła do wyrównania.

Polka nie chciała poddać się bez walki. Przystąpiła do trzeciego seta, lecz ból nie pozwalał jej na normalną grę. Ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6. Nie dało się nie zauważyć, że to dla niej bardzo trudna sytuacja. Tymczasem płyną wieści w sprawie stanu jej zdrowia. Niestety, nie brzmią najlepiej.

Co ze zdrowiem Chwalińskiej? "Mówiła, że czuje skurcze w całym ciele"

Raz po raz w trakcie transmisji meczu na ekranie można było dostrzec boks Chwalińskiej. Obecni tam współpracownicy byli załamani. Nietęgie nastroje, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport, potwierdza menadżer Mai Piotr Szczypka.

"Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Tak trudno znaleźć właściwie słowa. Jeszcze nigdy nie przeżyłem czegoś podobnego, żeby z piłki meczowej w taki sposób potoczyły się wydarzenia. To jest okropne uczucie, gdy ktoś bliski tak cierpi, a ty nie możesz mu pomóc... Tu już nawet nie chodzi o sport" - mówi.

Sygnalizuje, że Maja nie chciała zawieść kibiców, którzy tak licznie przyszli na jej mecz. Dlatego walczyła do końca.

"Od problemów ze stawem skokowym, gdy przewróciła się przy piłce meczowej, wszystko się zaczęło. Potem słyszałem, jak mówiła, że czuje skurcze w całym ciele. Więc nie wiadomo, czy to było powiązane ze sobą, czy nie" - opisuje.

Należy wypatrywać dalszych komunikatów. Teoretycznie Chwalińska ma w planach wystąpić jeszcze na Wimbledonie w deblu. Ma zagrać w duecie z Sinją Kraus z Austrii. Obecnie udział stoi pod dużym znakiem zapytania, o ile tak naprawdę już nie jest wykluczony.

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