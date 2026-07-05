"Uwielbiam ją". Sabalenka już tego nie ukrywa. W tle polski wątek

Aryna Sabalenka przez kolejne rundy Wimbledonu mknie jak burza. W pierwszej rundzie pokonała Teodorę Kostović 6:2, 6:3, a następnie odprawiła z kwitkiem McCartney Kessler 6:1, 7:6(9). W trzeciej rundzie liderka światowego rankingu kobiecego tenisa wyeliminowała z gry Jelenę Ostapenko. Białorusinka wygrała 6:4, 6:4 i to ona w czwartej rundzie zmierzy się z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, Naomi Osaką.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Sabalenka nie uniknęła pytań o kolejną rywalkę. Jeden z dziennikarzy postanowił zapytać nie stricte o starcie z Japonką, a o kreację, którą Osaka przygotowała na tegoroczny Wimbledon. 28-latka jako wielka fanka mody nie zwlekała długo z odpowiedzią.

"To niesamowite. Za każdym razem, gdy ona chce wprowadzić coś nowego i innego, miło jest to oglądać. Naprawdę uwielbiam jej sukienkę na korcie. Powiedziałabym, że moim osobistym zdaniem, to jeden z jej najlepszych strojów z ostatnich kilku Wielkich Szlemów. Uwielbiam ją. Jest super" - przyznała zawodniczka z Mińska.

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Naomi Osaka nigdy nie ukrywała swojego zamiłowania modą. Japonka jest jedną z niewielu zawodniczek, które pasję tę, przenoszą także na kort, co zobaczyć można było podczas ostatnich edycji turniejów wielkoszlemowych. W tym sezonie podczas Australian Open podopieczna Tomasa Wiktorowskiego wkroczyła na kort w cyjankowo-białej tunice, białych spodniach i białym kapeluszu z trenem z tiulu. Do swojej stylizacji dołączyła jeszcze biały parasol.

Show czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zrobiła także podczas turnieju Rolanda Garrosa. W pierwszej rundzie Azjatka na kort weszła w długiej, czarnej sukni, pod którą ukryła swój uniform meczowy. Ten także zwracał na siebie uwagę, ponieważ złote cekiny do niego przyszyte błyszczały się od promieni słonecznych.

Na Wimbledonie Osaka zaprezentowała się natomiast w kreacji inspirowanej japońskimi strojami ceremonialnymi, którą przygotowała we współpracy z pochodzącą z Tokio projektantką Haną Yagi.

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Aryna Sabalenka, Wimbledon 2026 KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP

Naomi Osaka na Wimbledonie MIke Egerton East News

Naomi Osaka THOMAS SAMSON AFP





Aryna Sabalenka - McCartney Kessler. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport