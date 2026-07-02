Urwała seta Świątek, a teraz to. Zagrała z turniejową "2" na Wimbledonie. Szybko poszło

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po wygranej z Francuzką Lois Boisson Jelena Rybakina przystąpiła do drugiej rundy Wimbledonu. Teraz jej przeciwniczką była Caty McNally. Spotkanie zostało rozstrzygnięte w nieco ponad godzinę. Amerykanka walczyła naprawdę dzielnie, jednak to Kazaszka triumfowała 6:1, 6:2 i zameldowała się na kolejnym etapie turnieju.

Jelena Rybakina podczas meczu, w białej koszulce i czapce, z czerwoną rakietą na korcie tenisowym
Jelena RybakinaDubreuil Corinne/ABACANewspix.pl

Jelena Rybakina to mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku. Wtedy to pokonała Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2. W tym sezonie Kazaszka sięgnęła po tytuł na Australian Open, obecnie jest drugą rakietą świata.

Na start tegorocznej edycji Wielkiego Szlema w Londynie nie miała łatwej przeprawy. Krwi napsuła jej Francuzka Lois Boisson, która w drugim secie pierwszej rundy ograła ją aż 6:1. W decydującej partii to Rybakina wykazała się profesjonalizmem, zamykając całe spotkanie wynikiem 6:4, 1:6, 6:3.

Tak Rybakina zagrała w 2. rundzie Wimbledonu. Oto wynik

Na etapie 1/32 finał przeciwniczką Kazaszki była Caty McNally. Amerykanka niedawno urwała seta Idze Świątek w Rzymie. Teraz marzyła o wyrzuceniu z turnieju Jeleny Rybakiny. Ale na marzeniach się skończyło.

Od początku pojedynku druga rakieta świata była po prostu lepszą zawodniczką na każdej płaszczyźnie. W pierwszym secie przeciwniczce udało się ugrać tylko jednego gema - na 1:1, przy własnym podaniu. Potem coraz bardziej rozkręcała się Rybakina.

Podopieczna Stefano Vukova nękała rywalkę płaskimi i silnymi zagraniami z forhendu i bekhendu. Szczególnie drugie z nich to jej znak firmowy. Dobrze radziła sobie także przy siatce. Dzięki świetnym warunkom fizycznym neutralizowała próby minięcia skutecznymi wolejami.

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Partię numer dwa rozpoczęła od przełamania, choć trzeba przyznać, że McNally walczyła dzielnie. Szybko zrobiło się 2:0. W trzecim gemie Rybakina poległa w ostatniej akcji, kiedy najprawdopodobniej zmieniła decyzję z agresywnego slajsa bekhendowego na nieudany skrót. Było 1:2.

Niedługo potem Amerykanka miała nawet break-pointa, ale Kazaszka wyratowała się serwisem i siłą uderzeń z głębi kortu. McNally zaczęła popełniać coraz więcej błędów. Ale nie był to "mecz do jednej bramki". Gemy często były wyrównane. Przy stanie 3:2 Jelena Rybakina nadal grała z przewagą przełamania. Wygrała gema przy własnym podaniu, a następnie skorzystała z break-pointa i wyszła na prowadzenie 5:2.

W ten sposób 27-latka serwowała po zwycięstwo. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 6:1, 6:2, trwało godzinę i 11 minut. Teraz przeciwniczką Kazaszki będzie Elise Mertens.

Wimbledon (K)
1/32 finału
02.07.2026
19:30
Zakończony
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Jelena RybakinaTIZIANA FABI AFP
Zawodniczka tenisowa w czarnym topie świętuje zdobycie punktu, trzymając rakietę w prawej ręce i zaciśniętą pięść w lewej dłoni, wyrażając determinację na korcie.
Caty McNallyDENNIS AGYEMANAFP
Tenisistka w sportowym stroju w trakcie serwowania piłki, skupiona na wykonaniu perfekcyjnego ruchu, z uniesioną rakietą i piłką tenisową unoszącą się w powietrzu.
Jelena RybakinaWilliam WestAFP


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