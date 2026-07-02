Jelena Rybakina to mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku. Wtedy to pokonała Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2. W tym sezonie Kazaszka sięgnęła po tytuł na Australian Open, obecnie jest drugą rakietą świata.

Na start tegorocznej edycji Wielkiego Szlema w Londynie nie miała łatwej przeprawy. Krwi napsuła jej Francuzka Lois Boisson, która w drugim secie pierwszej rundy ograła ją aż 6:1. W decydującej partii to Rybakina wykazała się profesjonalizmem, zamykając całe spotkanie wynikiem 6:4, 1:6, 6:3.

Tak Rybakina zagrała w 2. rundzie Wimbledonu. Oto wynik

Na etapie 1/32 finał przeciwniczką Kazaszki była Caty McNally. Amerykanka niedawno urwała seta Idze Świątek w Rzymie. Teraz marzyła o wyrzuceniu z turnieju Jeleny Rybakiny. Ale na marzeniach się skończyło.

Od początku pojedynku druga rakieta świata była po prostu lepszą zawodniczką na każdej płaszczyźnie. W pierwszym secie przeciwniczce udało się ugrać tylko jednego gema - na 1:1, przy własnym podaniu. Potem coraz bardziej rozkręcała się Rybakina.

Podopieczna Stefano Vukova nękała rywalkę płaskimi i silnymi zagraniami z forhendu i bekhendu. Szczególnie drugie z nich to jej znak firmowy. Dobrze radziła sobie także przy siatce. Dzięki świetnym warunkom fizycznym neutralizowała próby minięcia skutecznymi wolejami.

Partię numer dwa rozpoczęła od przełamania, choć trzeba przyznać, że McNally walczyła dzielnie. Szybko zrobiło się 2:0. W trzecim gemie Rybakina poległa w ostatniej akcji, kiedy najprawdopodobniej zmieniła decyzję z agresywnego slajsa bekhendowego na nieudany skrót. Było 1:2.

Niedługo potem Amerykanka miała nawet break-pointa, ale Kazaszka wyratowała się serwisem i siłą uderzeń z głębi kortu. McNally zaczęła popełniać coraz więcej błędów. Ale nie był to "mecz do jednej bramki". Gemy często były wyrównane. Przy stanie 3:2 Jelena Rybakina nadal grała z przewagą przełamania. Wygrała gema przy własnym podaniu, a następnie skorzystała z break-pointa i wyszła na prowadzenie 5:2.

W ten sposób 27-latka serwowała po zwycięstwo. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 6:1, 6:2, trwało godzinę i 11 minut. Teraz przeciwniczką Kazaszki będzie Elise Mertens.

Jelena Rybakina TIZIANA FABI AFP

Caty McNally DENNIS AGYEMAN AFP

Jelena Rybakina William West AFP





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