To byłaby gigantyczna sensacja i dosyć długo wisiał w powietrzu taki scenariusz, że oto w fazie ćwierćfinałowej z Wimbledonem pożegna się jedna z największych faworytek do zwycięstwa, Aryna Sabalenka. Białorusinka została wyciągnięta na bardzo głęboką wodę przez Laurę Siegemund.

Aryna Sabalenka: Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłam

Niemka nie jest zawodniczką z najściślejszego grona tych najlepszych, ale jej przewaga polega na tym, że potrafi się odnaleźć na wszystkich nawierzchniach. I ma potrzebne atuty, które pozwalają jej stoczyć taki bój, jak ten dzisiejszy na korcie numer jeden z liderką światowego rankingu WTA.

Często konferencje prasowe mają to do siebie, że pierwsze pytanie, które na otwarcie zadaje moderatorka, są "rozgrzewkowe". Tym razem jednak po wprowadzeniu "czy mogłabyś opowiedzieć trochę o meczu?", Sabalenka już w pierwszych kilku zdaniach oddała praktycznie całe clue tego, co działo się z nią w tym spotkaniu.

To było prawdziwe wyzwanie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak udało mi się utrzymać siebie oraz być tak emocjonalnie przygotowaną i skoncentrowaną. Jestem z siebie naprawdę dumna, ponieważ to była wyjątkowo ciężka walka

A w kolejnych zdaniach kontynuowała opowieść o tym, że musiała wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, aby wrócić po wydarzeniach z pierwszego seta.

- Myślę, że byłam naprawdę dobrze przygotowana na jej grę, na sposób, w jaki bierze czas i wszystko inne. Byłam na to naprawdę przygotowana psychicznie. Ale oczywiście w środku miałam obawy, ponieważ grała naprawdę mądrze. Na początku wiele mi umykało. Czułam, że za bardzo się spieszę. Więc jestem naprawdę zadowolona, że po pierwszym secie mogłam się trochę zresetować, nieco zmienić taktykę i wygrać - uchyliła rąbka tajemnicy Białorusinka.

Im dłużej trwało to spotkanie, tym obecnie najlepsza tenisistka świata, jak przekonywała, zaczynała odnajdywać swoją wersję. Może nie tyle najlepsza, ile taką, która była dostatecznie skuteczna, by najpierw doprowadzić do remisu w meczu, a w trzecim przy stanie 4:4 włączyła wyższy bieg.

- Myślę, że po drugim secie, mniej więcej w połowie drugiego seta, zaczęłam lepiej czuć swoją grę i lepiej rozumieć, co powinnam zrobić, żeby wygrać. Ale co do jej gry, nie byłam specjalnie zirytowana. Co mogłabym zrobić? To była świetny i mądry tenis. Ciężko było grać przeciwko swojemu ciału, ale dałam radę. Myślę, że byłam świetna kondycyjnie. Ktokolwiek będzie posyłał na moją stronę slajsy, powiem: patrzcie, grałam przeciwko Laurze, żartujecie sobie? - a wypowiadając te słowa widzieliśmy już Sabalenkę w najlepszym wydaniu, szeroko uśmiechniętą i zadowoloną z tego, że nie pokpiła sprawy w konfrontacji z bardzo niewygodną przeciwniczką.

Artur Gac, Wimbledon

